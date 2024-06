Onde assistir a Alemanha x Grécia ao vivo, na internet e na TV, escalação, horário e mais do amistoso

Se preparando para a Euro 2024, alemães fazem último teste antes da estreia no torneio; confira mais detalhes

Alemanha e Grécia entram em campo nesta sexta-feira (7), às 15h45 (horário de Brasília), em partida amistosa. O confronto acontece no Borussia-Park, em Mönchengladbach, e terá transmissão ao vivo da ESPN, na TV fechada, e do Star+, no streaming (veja a programação completa aqui).

Realizando o último amistoso antes da estreia na Euro 2024 diante da Escócia, no dia 14 de junho, a Alemanha busca fazer os últimos ajustes no oitavo jogo sob o comando de Julian Nagelsmann. São três vitórias, dois empates e duas derrotas até aqui. O último duelo foi o empate por 0 a 0 contra a Ucrânia na segunda-feira (3).

Derrotada nos pênaltis pela Geórgia na final da repescagem do torneio em março, a Grécia tenta se recuperar da decepção para o duelo. Sob o comando interino de Nikos Papadopoulos, técnico da seleção sub-21 que assumiu após a saída de Gus Poyet, os gregos procuram não fazer feio fora de casa.

Prováveis escalações

Alemanha: Neuer; Kimmich, Tah, Rüdiger, Mittelstädt; Kroos, Andrich; Musiala, Gündogan, Wirtz; Havertz. Técnico: Julian Nagelsmann

Grécia: Vlachodimos; Saliakas, Chatzidiakos, Mavropanos, Giannoulis; Bakasetas, Kourbelis, Mantalos; Masouras, Ioannidis, Tzolis. Técnico: Nikos Papadopoulos

Desfalques

Alemanha

Sem ausências confirmadas.

Grécia

Sem ausências confirmadas.

