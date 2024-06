Onde assistir a Albânia x Espanha ao vivo, na internet e na TV, escalação, horário e mais da Eurocopa 2024

Equipe de Sylvinho ainda busca a classificação, enquanto La Roja deve garantir o primeiro lugar do grupo B; veja onde assistir

Albânia e Espanha se enfrentam nesta segunda-feira (24), às 16h (horário de Brasília), pela terceira e última rodada do grupo B da Eurocopa 2024. O jogo será na Merkur Spiel-Arena, em Dusseldorf, na Alemanha, e terá transmissão ao vivo da CazéTV, no Youtube, e do Prime Video, no streaming (clique e veja a programação completa).

Com apenas um ponto nas duas primeiras partidas, a Albânia ainda luta para se classificar na Euro e tem uma missão complicada pela frente contra os líderes do grupo. O time do técnico Sylvinho perdeu por 2 a 1 de virada para a Itália na estreia, mas arrancou um empate nos últimos minutos contra a Croácia na rodada anterior. A seleção tentará de tudo para, ao menos, pontuar e almejar a classificação ao mata-mata.

A Espanha, já classificada para as oitavas de final, deve garantir o primeiro lugar do grupo, já que tem quatro gols a mais no saldo para a Itália, segunda colocada. Mesmo que perca, as chances de passar em primeiro ainda são altas, mas não há dúvidas de que os comandados de Luis de la Fuente tentarão manter o 100% na competição.

A última vez que as seleções se enfrentaram foi em 2022, em amistoso internacional. Na ocasião, os espanhóis saíram vitoriosos por 2 a 1 jogando em casa.

Prováveis escalações

Albânia: Strakosha; Hysaj, Ajeti, Dijmsiti e Mitaj; Asilani, Ramadani, Bajrami e Laci; Broja e Abrashi. Técnico: Sylvinho.

Espanha: Raya; Navas, Vivian, Laporte e Grimaldo; Merino, Zubimendi e Olmo; Oyarzabal, Joselu e Torres. Técnico: Luis de la Fuente.

Desfalques

Albânia

Sem desfalques confirmados.

Espanha

Rodri tomou amarelo nas duas primeiras partidas e, suspenso, desfalca a seleção espanhola para o duelo.

