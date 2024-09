Onde assistir a Al Wasl x Al Ahli ao vivo, na internet e na TV, escalação, horário e mais do time de Roberto Firmino na Liga dos Campeões da Ásia 2024/25

Equipes venceram na estreia e agora duelam pela segunda rodada do grupo Oeste da Champions Asiática; veja quem transmite

Al Wasl, dos Emirados Arábes, e Al Ahli, time de Roberto Firmino na Arábia Saudita, se enfrentam nesta segunda-feira (30), às 13h (horário de Brasília), pela segunda rodada do grupo Oeste da Champions League da Ásia de 2024/25. O jogo será no Zabeel Stadium, em Dubai, e terá transmissão ao vivo da ESPN 4, na TV fechada, e do Disney+, serviço de streaming alinhado à emissora (clique e confira a programação dos jogos do dia).

O time emiradense venceu o Pakhtakor, do Uzbequistão, na estreia da competição por 1 a 0 fora de casa, e chega com expectativas em um dos duelos mais complicados desta fase da Champions. Apesar da derrota para o Al Ain na última rodada do campeonato nacional, eles ainda não tinham perdido na temporada até então.

Enquanto isso, assim como o Al Wasl, o Al Ahli também venceu na estreia da Liga por 1 a 0, contra o Persepolis, do Irã. A equipe foi eliminada precocemente da Copa do Rei da Arábia Saudita, nos 16 avos de final, e perdeu dois dos cinco jogos do Campeonato Saudita. Matthias Jaissle precisa voltar a vencer caso queira se manter firme no cargo, e este jogo é um grande desafio.

As equipes já haviam se enfrentado duas vezes pelas quartas de final da Copa dos Campeões Árabe em 2019. Na ocasião, o primeiro jogo terminou empatado em 2 a 2, e a volta teve vitória saudita por 2 a 1.

Prováveis escalações

Al Wasl: Al Senaani; Uchino, Bouftini, Seung-hyun, Pérez e Abdulrahman Saleh; Diallo, Gimenez, Sidibe e Ali Saleh; Caio. Técnico: Milos Milojevic.

Al Ahli: Al Sanbai; Majrashi, Demiral, Ibañez e Al Ammar; Aljohani, Kessié e Firmino; Mahrez, Toney e Al Braikan. Técnico: Matthias Jaissle.

Desfalques

Al Wasl

Sem desfalques confirmados.

Al Ahli

Jaissle não contará com o lesionado goleiro Edouard Mendy para o jogo.

