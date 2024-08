Onde assistir a Al Taawoun x Al Nassr ao vivo, na internet e na TV, escalação, horário e mais do time de Cristiano Ronaldo na semifinal da Supercopa Saudita 2024/25

Equipes dão largada na primeira disputa por título da temporada na Arábia Saudita; veja onde assistir

Al Taawoun e Al Nassr se enfrentam nesta quarta-feira (14), às 13h15 (horário de Brasília), em jogo válido pela semifinal da Supercopa Saudita 2024/25, que acontece no estádio Prince Sultan bin Abdul Aziz Sports City, em Abha. O duelo será transmitido ao vivo no Youtube, pelo Canal GOAT e pelo Esporte na Band, além das demais plataformas da Band: BandSports (TV fechada), Bandplay (aplicativo) e do site (veja aqui a programação geral).

O Al Taawoun fez uma campanha acima da expectativa na última temporada e finalizou o Campeonato Saudita na quarta colocação, acima de clubes com investimento superior como o Al Ittihad. Assim, garantiu vaga na Supercopa Saudita deste ano, e espera iniciar 2024/25 no mesmo nível que teve na última temporada.

Apesar de bater na trave nas principais competições em 2023/24, o Al Nassr se qualificou à Supercopa após o vice da liga e da copa nacional. O time de Cristiano Ronaldo fez uma ótima temporada, no entanto, foi superado pelo Al Hilal em ambas, e quer dar largada com o pé direito para conquistar grandes títulos neste ano.

Mais artigos abaixo

Nos últimos dois confrontos diretos entre os times, uma vitória para cada lado: um 2 a 0 do Al Taawoun no primeiro turno da temporada passada e um 4 a 1 do Al Nassr. Quem passar desta vez enfrenta o vencedor da outra chave, disputada entre Al Hilal e Al Ahli, primeiro e terceiro colocados, respectivamente, da última Saudi Pro League.

Prováveis escalações

Al Taawoun: Mailson; Al Mufarriji, Slaluli, Al Ahmad e Al Shuayl; Baker, Al Mahdioui e Bahusayn; Al Kuwaykibi, João Pedro e Barrow. Técnico: Péricles Chamusca.

Al Nassr: Bento; Al Ghanam, Alawjami, Al Amri e Alex Telles; Khabir, Brozovic e Otávio; Yahiya, Cristiano Ronaldo e Sadio Mané. Técnico: Luis Castro.

Desfalques

Al Taawoun

Sem desfalques confirmados.

Al Nassr

Anderson Talisca e Sami Al Najei são dúvidas para o jogo.

Quando é?

Data : quarta-feira, 14 de agosto de 2024

: quarta-feira, 14 de agosto de 2024 Horário : 13h15 (de Brasília)

: 13h15 (de Brasília) Local : Estádio Prince Sultan bin Abdul Aziz Sports City, Abha - Arábia Saudita

: Estádio Prince Sultan bin Abdul Aziz Sports City, Abha - Arábia Saudita Transmissão: BandSports (TV fechada), Canal GOAT e Esporte na Band (Youtube), Bandplay (aplicativo) e band.com.br (site)