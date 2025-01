Onde assistir a Al Taawoun x Al Nassr ao vivo, na internet e na TV, escalação, horário e mais do time de Cristiano Ronaldo no Campeonato Saudita 2024/25

C. Ronaldo

Equipes entram em campo nesta sexta-feira (17), pela 15ª rodada da competição; veja como acompanhar na TV e na internet

O Al Taawoun recebe o Al Nassr na tarde desta sexta-feira (17), às 14h (de Brasília), no King Abdullah, em Buraydah, pela 15ª rodada do Campeonato Saudita 2024/25. A partida terá transmissão ao vivo do BandSports, na TV fechada, e do Canal GOAT, no YouTube (veja a programação completa aqui).

A partida que encerra a 15ª rodada da competição reúne dois times próximos da zona de classificação para a próxima Champions Asiática. O Al Taawoun, que conta com jogadores brasileiros conhecidos, ocupa a oitava posição com 21 pontos — sete a menos que o Al Nassr, terceiro colocado e último na zona de classificação, com 28 pontos. O time de Cristiano Ronaldo chega ao duelo sem grandes desfalques, assim como o adversário, prometendo um confronto equilibrado.

Prováveis escalações

Al Taawoun: Mailson; Andrei Girotto, Slaluli, Al Mufrarrij; Flávio, El Mahdioui, Fajr, Nasser; Barrow, Madash e João Pedro. Técnico: Rodolfo Arruabarrena.

Al Nassr: Bento; Al Ghanam, Simakn, Laporte, Boushal; Otavio, Al Hassan, Ghareeb; Ângelo, Mané e Cristiano Ronaldo. Técnico: Stefano Pioli.

Desfalques

Al Taawoun

Mohammed Al Kuwaykibi está fora.

Al Nassr

Sem desfalques confirmados.

