Onde assistir a Al Shorta x Al Nassr ao vivo, na internet e na TV, escalação, horário e mais do time de Cristiano Ronaldo na Liga dos Campeões da Ásia 2024/25

Time de Luís Castro estreia na Champions League Asiática, e CR7 é desfalque; veja porque e onde assistir ao jogo

Al Shorta e Al Nassr se enfrentam nesta segunda-feira (16), às 13h (horário de Brasília), pela primeira rodada do grupo oeste da Liga dos Campeões da Ásia de 2024/25. O jogo será no Al Madina International Stadium, em Bagdá, no Iraque, e será transmitido pela ESPN 4 na TV fechada e pelo Disney+, serviço de streaming alinhado ao canal (veja aqui onde assistir aos jogos do dia).

Atual tricampeão da liga iraquiana e detentor da última edição da copa nacional, o Al Shorta estreia na Champions League Asiática e tem logo como primeiro desafio uma dura missão. Além do time de CR7, a equipe do Iraque também enfrentará Al Hilal e Pakhtakor.

Após um início com o pé esquerdo na temporada 2024/25, culminando no vice da Supercopa Saudita para o Al Hilal e apenas uma vitória nos três primeiros jogos do Campeonato Saudita, o Al Nassr apostará suas fichas na Liga dos Campeões para conquistar um grande título em 2025. Na última edição, os comandados de Luís Castro caíram nas quartas de final, para o campeão Al Ain.

As equipes se encontraram em agosto de 2023, pela semifinal da Copa dos Campeões Árabes. Na ocasião, o Al Nassr venceu por 1 a 0, com gol de Cristiano Ronaldo, e acabou levando aquela taça para casa.

Prováveis escalações

Al Shorta: Fadhil; Jasim, Hashem, Younis e Yahya; Khudhair, Niang, Coumbassa e Farhan; Saleh e Al Mawas. Técnico: Ahmed Salah.

Al Nassr: Bento; Al Ghanam, Simakan, Laporte e Al Najdi; Brozovic, Khaibr e Otavio; Ghareeb, Talisca e Mané. Técnico: Luís Castro.

Desfalques

Al Shorta

Sem desfalques confirmados.

Al Nassr

Cristiano Ronaldo pegou uma infecção viral, conforme divulgado pelo clube, e não viajará para o duelo. Além dele, Sami Al Najei e Ayman Yahya estão lesionados.

Quando é?

Data: segunda-feira, 16 de setembro de 2024

Horário: 13h (de Brasília)

Local: Al Madina International Stadium, Bagdá - Iraque