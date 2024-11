Onde assistir a Al Sadd x Al Hilal ao vivo, na internet e na TV, escalação, horário e mais do time de Neymar na Champions League da Ásia 2024/25

Equipes entram em campo nesta terça-feira (26), pela quinta rodada da fase de grupos; veja como acompanhar na TV e na internet

O Al Sadd, do Qatar, recebe o Al Hilal, da Arábia Saudita, na tarde desta terça-feira (26), às 13h (de Brasília), no Jassim Bin Hamad, em Doha, pela quinta rodada da fase de grupos, no lado Oeste, da Champions League da Ásia de 2024/25. A partida terá transmissão ao vivo da ESPN 4, na TV fechada, e do Disney+, no streaming (veja a programação completa aqui).

A equipe do Qatar, ocupando a quinta posição na tabela com oito pontos obtidos por duas vitórias e dois empates em quatro partidas, enfrenta desafios na Champions Asiática após empatar em 1 a 1 fora de casa contra o Al Wasl na última rodada. O Al Hilal está na quinta posição, com 12 pontos. O elenco, que conta com três brasileiros, estará sem Neymar, já que o atacante está inscrito apenas na competição e se recupera de uma ruptura no tendão da coxa ocorrida na partida contra o Esteghal, marcando sua segunda lesão após mais de um ano de afastamento. Além disso, Malcom estará ausente após viajar ao Brasil para acompanhar a saúde de seu filho, permanecendo indisponível. O português Rúben Neves também está lesionado, com previsão de retorno para janeiro, o que adiciona mais uma ausência ao elenco.

Prováveis escalações

Al Sadd:Youssef Abdullah; Salman, Suhail, Saiss, Waad; Camara, Mashaal, Cristo; Giovani, Afif e Abdurisag. Técnico: Felix Sanchez.

Al Hilal: Bono; Cancelo, Koulibaly, Al-Bulaihi, Lodi; Kanno, Sergej, Marcos Leonardo; Al Dawsari, M. Al Qahtani e Mitrovic. Técnico: Jorge Jesus.

Desfalques

Al Sadd

Sem desfalques confirmados.

Al Hilal

Malcom, Ruben Nevez, e Neymar estão fora, enquanto Mohammed Al Owais é dúvida.

Quando é?