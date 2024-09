Onde assistir a Al Riyadh x Al Hilal ao vivo, na internet e na TV, escalação, horário e mais do time de Neymar no Campeonato Saudita 2024/25

Ainda sem Neymar, time de Jorge Jesus vai a campo para manter a liderança da Saudi Pro League; veja onde assistir na TV e no Youtube

Al Riyadh e Al Hilal se enfrentam neste sábado (14), às 15h (horário de Brasília), pela terceira rodada do Campeonato Saudita de 2024/25. O jogo será no Estádio Prince Faisal bin Fahd, em Riade, e será transmitido pela Band na TV aberta, pelo BandSports na TV fechada e por Canal GOAT e Esporte na Band no Youtube (veja aqui onde assistir aos jogos do dia).

A equipe mandante começou bem a liga saudita, tendo empatado com o Al Wehda na estreia e vencido o Al Khlood por 3 a 1 na última rodada. Após amargar uma décima segunda colocação na tabela da última temporada, agora, os comandados de Sabri Lamouchi esperam ter um melhor desempenho na liga e já começaram com o pé direito, mas têm, talvez, o maior desafio do ano pela frente.

O Al Hilal iniciou a temporada de 2024/25 como terminou 2023/24: vencendo e sendo campeão. A equipe conquistou o título da Supercopa Saudita após bater os rivais Al Ahli e Al Nassr, e já deu largada no Campeonato Saudita triunfando também nos dois primeiros jogos, contra Al Okhdood e Damac. Agora, na ponta da tabela em pontos e gols marcados, o time de Jorge Jesus quer seguir desempenhando para buscar o bicampeonato.

Na edição passada da Saudi Pro League, o atual campeão saiu vitorioso nas duas vezes em que as equipes se enfrentaram. No primeiro turno, um 6 a 1 na estreia de Neymar, e no returno, um 3 a 1 de virada.

Prováveis escalações

Al Riyadh: Borjan; Al Bakr, Tambakti, Asiri e Al Khaibari; Lucas Kal, Mensah e Tozé; Bayesh, Konate e Selemani. Técnico: Sabri Lamouchi.

Al Hilal: Bounou; Al Yami, Koulibaly, Al Tambakti e Al Shahrani; Milinkovic-Savic, Ruben Neves e Malcom; Al Qahtani, Marcos Leonardo e Al Dawsari. Técnico: Jorge Jesus.

Desfalques

Al Riyadh

Sem desfalques confirmados.

Al Hilal

Jorge Jesus não terá uma série de jogadores à disposição para o duelo por conta de lesão. O zagueiro Al Bulaihi, o lateral esquerdo Al Harbi e o atacante Mitrovic estão afastados, assim como Neymar, que se recupera de lesão no ligamento cruzado anterior do joelho esquerdo.

