Onde assistir a Al Riyadh x Al Nassr ao vivo, na internet e na TV, escalação, horário e mais do time de Cristiano Ronaldo no Campeonato Saudita 2024/25

Equipes entram em campo nesta sexta-feira (08), pela décima rodada da competição; veja como acompanhar na TV e na internet

O Al Nassr visita o Al Riyadh na tarde desta sexta-feira (08), às 14h (de Brasília), no Prince Turki bin Abdulaziz, em Riade, pela décima rodada do Campeonato Saudita 2024/25. A partida terá transmissão ao vivo do BandSports, na TV fechada, e do Canal GOAT, no YouTube (veja a programação completa aqui).

Na 5ª posição com 14 pontos, o Al-Riyadh busca quebrar um jejum de três jogos sem vencer, após uma eliminação na Copa do Rei e um empate em 2 a 2 contra o Damac na última rodada. O objetivo da equipe é reduzir a distância de cinco pontos para o G3 e alcançar o próprio Al-Nassr, que ocupa a 3ª colocação com 19 pontos e está invicto na competição nacional com cinco vitórias e quatro empates.

Prováveis escalações

Getty Images Sport

Al Riyadh: Borjan; Selemani, Tambakti, Asiri, Barbet, Khaibari; Tozé, Lucas Kal, Mensah; Al-Aqal e I. Bayesh. Técnico: Sabri Lamouchi.

Al Nassr: Bento; Al Ghanam, Simakan, Laporte, Boushal; Brozovic, Khaibr, Otavio; Mané, Talisca e Cristiano Ronaldo. Técnico: Stefano Pioli.

Desfalques

Al Riyadh

Sem desfalques confirmados.

Al Nassr

Sami Al-Najei está fora.

Quando é?