Onde assistir a Al Riyadh x Al Ittihad ao vivo, na internet e na TV, escalação, horário e mais do time de Benzema no Campeonato Saudita 2024/25

Equipes entram em campo nesta quinta-feira (24), pela oitava rodada da competição

O Al Riyadh recebe o Al Ittihad na tarde desta quinta-feira (24), às 15h (de Brasília), no Prince Turki bin Abdulaziz, em Riade, na Arábia Saudita, pela oitava rodada do Campeonato Saudita 2024/25. A partida não terá transmissão no Brasil (veja a programação completa aqui).

O Al Riyadh vem embalado por uma vitória fora de casa contra o Al-Okhdood, e ocupa a 4ª posição da Liga Saudita com 13 pontos em sete partidas. Já o Al-Ittihad, na 2ª colocação com 18 pontos, venceu as últimas quatro partidas, incluindo um triunfo por 3 a 1 sobre o Al Qadisiya.

Prováveis escalações

Al Riyadh: Borjan; H. Alnwaiqi, Al Sahafi, Asiri, Barbet, Khaibari; Kal, Mensah, Tozé; Al-Aqal e Al-Shehri. Técnico: Sabri Lamouchi.

Al Ittihad: Rajkovic; Al Shanqeeti, Al-Amri, Al Mosa, Kadesh; Fabinho, Kanté, Aouar; Diaby, Bergwijn e Benzema. Técnico: Laurent Blanc.

Desfalques

Al Riyadh

Sem desfalques confirmados.

Al Ittihad

Danilo Pereira, Ahmed Bamsaud, Ahmed Sharahili estão fora, enquanto Luiz Felipe é dúvida.

