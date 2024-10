Equipe de Neymar, Jorge Jesus e companhia estreia no torneio, em novo formato; veja tudo o que você precisa saber

Al Rayyan e Al Hilal se enfrentam nesta terça-feira (17), às 13h (horário de Brasília), no Estádio Ahmad bin Alli, em jogo válido pela 1ª rodada do Grupo Oeste. A partida terá transmissão ao vivo do Disney+ e do OneFootball, no streaming (confira a programação na íntegra).

A Champions League da Ásia desta temporada chega com uma série de novidades. Primeiro, foi renomeada - agora é a AFC Champions League Elite; segundo, passará a ser disputada em um novo formato, assim como a Champions League da UEFA.

O torneio agora contará com 24 equipes divididas em duas 'conferências' - Leste e Oeste. Após jogar em casa e fora contra 8 equipes de seu grupo, os quatro primeiros de cada chave avançam para o mata-mata, que será disputado em partidas únicas.

O Al Hilal, de Jorge Jesus, Neymar e companhia, claro, é um dos grandes favoritos. Na última temporada, a equipe acabou sendo parada na semifinal, diante do Al Ain, do técnico Hernán Crespo, eventual campeão. Agora, portanto, o objetivo é ir além e conquistar o caneco. O primeiro passo será contra o Al Rayyan, do ex-Corinthians, Atlético-MG e Palmeiras, Róger Guedes.

Prováveis escalações

Al Rayyan: Habib; Bader, Amaro, García, Shehata, Pereira, De Sart, Mendes, Trezéguet, Hatem e Róger Guedes. Técnico: Poya Asbaghi.

Al Hilal: Poya Asbaghi.Bono; Al-Shahrani, Al-Bulayhi, Koulibaly, Cancelo; Milinkovic-Savic, Neves, Al-Dawsari, Leonardo, Malcom e Mitrovic. Técnico: Jorge Jesus.

Desfalques

Al Rayyan

Sem desfalques divulgados.

Al Hilal

Neymar (lesionado).

Quando é?

Data: terça-feira, 17 de setembro de 2024

Horário: 13h (de Brasília)