Onde assistir a Al Rayyan x Al Ahli ao vivo, na internet e na TV, escalação, horário e mais do time de Firmino na Champions League Asiática 2024/25

Equipes entram em campo nesta segunda-feira (21), pela terceira rodada da fase de Grupos Oeste da competição; veja como acompanhar na internet

O Al Rayyan, do Qatar, recebe o Al Ahli, da Arábia Saudita, na tarde desta segunda-feira (21), às 15h (de Brasília), no Ahmed bin Ali, em Al Rayyan, pela terceira rodada da fase de grupos, no lado Oeste, da Champions League Asiática 2024/25. A partida terá transmissão ao vivo do Disney+, no streaming, e do OneFootball, na internet (veja a programação completa aqui).

O Al Rayyan ocupa a última posição do Grupo Oeste, tendo sofrido duas derrotas em dois confrontos. Com a expectativa de balançar as redes, a equipe aposta em Róger Guedes, ex-atacante de Palmeiras e Corinthians. Por outro lado, o Al Ahli se destaca na competição ao vencer suas duas partidas, dividindo a liderança com o Al Hillal. Os astros do time incluem Mahrez, Kessié e Roberto Firmino, que têm se mostrado fundamentais para o desempenho da equipe.

Prováveis escalações

Getty Images Sport

Al Rayyan: Paulo Victor; Saleh, A. Amaro, D. Garcia; Brenet, Hatem, De Sart, Shehata; Trezeguet, Bencharki e Roger Guedes. Técnico: Younes Rahmati.

Al Ahli: Al-Sanbal; Majrashi, Demiral, Ibañez, Al Ammar; Aljohani, Kessié, Veiga; Mahrez, Al-Braikan e Toney. Técnico: Matthias Jaissle.

Desfalques

Al Rayyan

Sem desfalques confirmados.

Al Ahli

Edouard Mendy é dúvida.

Quando é?