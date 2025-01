Onde assistir a Al Raed x Al Nassr ao vivo, na internet e na TV, escalação, horário e mais do time de Cristiano Ronaldo no Campeonato Saudita 2024/25

Equipe da casa tenta se recuperar após série de derrotas, enquanto liderados de CR7 querem seguir na luta pelo topo da tabela na Liga Saudita

Al Raed e Al Nassr vão a campo nesta quinta-feira (30), às 14h (horário de Brasília), pela 18ª rodada do Campeonato Saudita de 2024/25. O jogo será no King Abdullah Sport City Stadium, em Buraidah, e terá transmissão ao vivo para o Brasil pelo BandSports, tanto na TV fechada quanto no streaming. Além disso, será exibido em TV aberta no canal Band, no site Band.com.br, e nos canais GOAT e Esporte na Band, no YouTube.

O Al Raed enfrenta uma missão difícil. A equipe da casa vem de uma sequência de sete derrotas consecutivas no campeonato, mas se mantém por pouco fora da zona de rebaixamento, ocupando o 15º lugar com 14 pontos. Apesar do péssimo momento na liga, o time demonstrou resiliência ao superar o Al Jabalain e avançar na Copa do Rei Saudita. O desafio contra um time como o Al Nassr exige mais do que nunca que o Al Raed seja capaz de se reinventar. A falta de vitórias em casa nas últimas três rodadas deixa claro que a equipe precisa corresponder de maneira imediata, ou o risco de cair para a zona de rebaixamento será iminente.

Em contraste, o Al Nassr chega a este confronto com um clima bem diferente. Embalado por uma vitória recente de 3 a 1 sobre o Al Fateh, o time de Cristiano Ronaldo tem mostrado um bom futebol, com três vitórias e um empate nos últimos quatro jogos. Embora ainda não tenha alcançado o topo da tabela, ocupando o 4º lugar, a equipe está a apenas oito pontos do líder Al Hilal e vê essa partida como uma oportunidade crucial de continuar sua caça ao topo.

Prováveis escalações

Al Raed: Sunyur; Al Jayzani, Omar Gonzalez, Al Rajeh, Al Hawsawi; Al Dossary, Abeid, Normann, Bouzok; Sayoud, Al Amri.

Al Nassr: Bento; Al Ghanam, Simakan, Alawjami, Boushal; Brozovic, Al Khaibari; Angelo Gabriel, Otavio, Mane; Cristiano Ronaldo.

Desfalques

Al Raed

Mohamed Fouzair (lesão).

Al Nassr

Sami Al-Najei (lesão)

Quando é?