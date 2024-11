Onde assistir a Al Orobah x Al Ittihad ao vivo, na internet e na TV, escalação, horário e mais do time de Karim Benzema no Campeonato Saudita 2024/25

Equipes entram em campo nesta quinta-feira (07), pela décima rodada da competição; veja como acompanhar na TV e na internet

O Al Orabah recebe o Al Ittihad na tarde desta quinta-feira (07), às 14h (de Brasília), no Al-Orobah Club Stadium, em Sakakah, pela décima rodada do Campeonato Saudita 2024/25. A partida terá transmissão ao vivo do BandSports, na TV fechada, e do Canal GOAT, no YouTube (veja a programação completa aqui).

Os donos da casa vêm de duas derrotas consecutivas na competição. Com 10 pontos em nove jogos, o time ocupa a 12ª colocação na tabela, apenas três pontos acima do Al Fayha, que atualmente abre a zona de rebaixamento. Para o técnico Álvaro Pacheco, a presença de Cristian Tello, sua principal estrela, ainda é incerta; o jogador perdeu o último jogo e pode desfalcar a equipe novamente nesta quinta-feira.

Pelo lado do Al Ittihad, o time chega embalado pela vitória no clássico contra o Al Ahli, resultado que o colocou a apenas um ponto do líder Al Hilal. Com 24 pontos, os Tigres miram a liderança provisória, que podem alcançar com uma vitória em Sakakah. No entanto, o técnico Laurent Blanc lida com a dúvida em relação ao atacante Karim Benzema, ausente nos últimos dois jogos por problemas musculares; caso não jogue, Al-Sherhi deve seguir no comando de ataque.

Prováveis escalações

Getty

Al Orabah: Coucke; Nawaf Al Qamiri, I. Kandouss, Al-Shuwaish, Al-Zubaldi; Al-Reshedi, Muhar, Al-Qami; Al-Roqi, Gudmundsson e E. Boateng. Técnico: Alvaro Pacheco.

Al Ittihad: Rajkovic; Mitaj, Al Mosa S., Al-Amri, Kadesh; Fabinho, Kanté, Aouar; Bergwijn, Diaby e Benzema (Al-Sherhi). Técnico: Laurent Blanc.

Desfalques

Al Orabah

Sem desfalques confirmados.

Al Ittihad

Muhannad Shanqeeti, Fawaz Al-Sagour, Luiz Felipe, Ahmed Bamsaud e Ahmed Sharahili estão fora.

Quando é?