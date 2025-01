Onde assistir a Al Orobah x Al Hilal ao vivo, na internet e na TV, escalação, horário e mais do time de Neymar do Campeonato Saudita 2024/25

Atual campeão nacional, gigante saudita volta aos trabalhos após pausa no calendário jogando fora de casa

Al Orobah e Al Hilal se enfrentam neste sábado (11), às 10h45 (horário de Brasília), em confronto válido pela 14ª rodada do Campeonato Saudita 2024/25. A partida acontece no Al Jouf University Stadium e terá transmissão ao vivo do BandSports e do Canal GOAT (veja a programação completa de futebol aqui).

Ocupando a 13ª posição da tabela, três pontos acima da zona de rebaixamento, o Al Orobah vive momento ruim. São cinco derrotas e apenas uma vitória nas últimas seis rodadas da competição, o que torna o resultado importante neste duelo, apesar do poderoso adversário.

O Al Hilal, por sua vez, está em situação diferente. Vice-líder com 34 pontos, o time de Neymar busca retomar o ritmo de antes da pausa no calendário para emendar seu terceiro triunfo consecutivo no campeonato e seguir a caça ao Al Ittihad, que tem dois pontos a mais. Por outro lado, o clube tenta se recuperar da eliminação da Copa do Rei Saudita há alguns dias, justamente para o time de Benzema.

Prováveis escalações

Al Orobah: Coucke; Al-Maqati, Kandouss, Zouma, Al-Shuwaish, Ibrahim Al-Zubaidi; Gudmundsson, Al-Qarni, Muhar, Tello; Boateng. Técnico: Mohammed Al-Sharari

Al Hilal: Bono; João Cancelo, Koulibaly, Al Bulayhi, Renan Lodi; Rúben Neves, Milinkovic-Savic; Malcom, Al-Hamdan, Al-Qahtani; Marcos Leonardo. Técnico: Jorge Jesus

Desfalques

Al Orobah

Sem desfalques confirmados.

Al Hilal

No departamento médico, Neymar e Aleksandar Mitrovic estão indisponíveis. Com dores musculares, Salem Al-Dawsari é dúvida para o jogo.

Quando é?