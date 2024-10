Onde assistir a Al Okhdood x Al Ittihad ao vivo, na internet e na TV, escalação, horário e mais do Campeonato Saudita 2024/25

Equipes se enfrentam nesta quinta-feira (03), às 15h (de Brasília); veja tudo o que você precisa saber

Al Okhdood e Al Ittihad entram em campo nesta quinta-feira (03), às 15h (horário de Brasília), no Prince Hathloul Bin Abdul Aziz Sport City Stadium, em duelo válido pela 6ª rodada do Campeonato Saudita 2024/25. O jogo terá transmissão ao vivo do BandSports, na TV fechada, e do Canal GOAT, no YouTube (veja a programação completa aqui).

O Al Ittihad chega à 6ª rodada na vice-liderança do Sauditão, com 12 pontos somados - três a menos que o Al Hilal. Há duas rodadas, a equipe sofreu a primeira derrota, justamente diante dos líderes. No último compromisso, porém, pôde se recuperar, com uma goleada sobre o Al Khaleej.

O Al Okhdood, enquanto isso, perdeu as três primeiras partidas do campeonato, mas já acumula quatro dos últimos seis tentos disputados. Apesar disso, a equipe segue na parte de baixo da tabela, em 13°, a três posições da zona da degola - o Al Wehda, que abre o Z-3, contudo, tem os mesmos quatro pontos.

Prováveis escalações

Al Okhdood: Vitor; Khamis, Asiri, Al-Saeed e Al-Qaydhi; Petros e Pedroza; Bassogog, Musona e Jahif; Kone. Técnico: Stjepan Tomas.

Al Ittihad: Rajkovic; Al-Shanqeeti, Al-Amri, Fabinho e Kadesh; Kanté e Mitaj; Diaby, Aouar e Bergwijn; Benzema. Técnico: Laurent Blanc.

Desfalques

Al Okhdood

Sem ausências confirmadas.

Al Ittihad

Sem ausências confirmadas.

Quando é?