Onde assistir a Al Okhdood x Al Hilal ao vivo, na internet e na TV, escalação, horário e mais do time de Neymar no Campeonato Saudita 2024/25

Atual campeão visita primeiro fora da zona da última temporada; veja onde assistir ao vivo e quem deve ir a campo

Al Okhdood e Al Hilal se enfrentam neste sábado (24), às 15h (horário de Brasília), pelo primeiro jogo da temporada do Campeonato Saudita de 2024/25. O jogo será no Prince Hathloul bin Abdulaziz Sports City, em Najran, e terá transmissão ao vivo para o Brasil pelo BandSports na televisão fechada e pelo Canal GOAT, de graça, no Youtube (clique aqui para ver o guia de onde assistir aos jogos).

O Al Okhdood ficou com a 15ª colocação na tabela da Saudi Pro League no ano passado e se safou por um único ponto de ir para a segunda divisão. Para este ano, a equipe espera ter um desempenho acima de 2023/24, e fará seu melhor para avançar na copa nacional e ficar com uma boa posição na liga. Para isso, já tem uma missão complicada pela frente logo na primeira rodada.

O atual campeão da liga e da copa do rei saudita e vice da Champions da Ásia estreia fora de casa e quer iniciar com o pé direito para manter o cinturão em 2024/25. Não haveria forma melhor de começar a temporada como começou: com o título da Supercopa da Arábia Saudita, desbancando Al Ahli na semi e Al Nassr na final, em goleada por 4 a 1. Apesar de seguir sem Neymar, machucado, o Al Hilal fará de tudo para estrear com vitória.

Pelo Campeonato Saudita do ano passado, as equipes se enfrentaram duas vezes. No primeiro turno, um 3 a 0 para o time de Jorge Jesus fora de casa. No returno, outro 3 a 0, mas em casa.

Prováveis escalações

Al Okhdood: Paulo Vitor; Al Zabdani, Nayef Asari, Al Habaib e Khamis; Pedroza, Al Muwallad e Juhaif; Hetalh, Tawamba e Godwin. Técnico: Stjepan Tomas.

Al Hilal: Bounou; Abdulhamid, Al Tambakti, Koulibaly e Renan Lodi; Milinkovic-Savic, Ruben Neves e Malcom; Nasser Aldawsari, Mitrovic e Salem Al Dawsari. Técnico: Jorge Jesus.

Desfalques

Al Okhdood

Sem desfalques confirmados.

Al Hilal

Neymar, em recuperação de cirurgia no ligamento cruzado anterior do joelho, segue sendo ausência.

Quando é?

Data: sábado, 24 de agosto de 2024

Horário: 15h

Local: Prince Hathloul bin Abdulaziz Sports City, Najran - Arábia Saudita