Onde assistir a Al Nassr x Al Sadd ao vivo, na internet e na TV, escalação, horário e mais do time de Cristiano Ronaldo na Champions League asiática 2024/25

Já garantido nas oitavas de final, time de CR7 e companhia vai a campo pela sexta rodada da fase de grupos; veja onde assistir

Al Nassr e Al Sadd se enfrentam nesta segunda-feira (2), às 15h (horário de Brasília), pela sexta rodada da fase de grupos da Champions League asiática de 2024/25. O jogo, válido pelo Grupo Oeste da competição, será no Al Awwal Park, em Riad, e terá transmissão ao vivo da ESPN 4, na TV fechada, e do Disney+, serviço de streaming alinhado à emissora (clique aqui e confira a programação diária).

Na terceira colocação do grupo, defendendo invencibilidade na competição com quatro vitórias e um empate até aqui, o time de Stefano Pioli já está classificado para as oitavas de final e só fica atrás dos rivais Al Ahli e Al Hilal na Champions. A equipe também está em terceiro no Campeonato Saudita, onde perdeu apenas um dos últimos doze jogos.

A equipe catari vem fazendo boa campanha na Liga dos Campeões da AFC e está em quinto lugar da chave, vindo de um resultado por 1 a 1 contra o Hilal. Também mantendo invencibilidade, foram dois triunfos e três empates, que colocam o time em boa posição na briga pela próxima fase. Atual e maior campeão do Catar, o clube pode garantir sua classificação com uma vitória fora de casa.

As equipes se enfrentaram seis vezes nas edições da Champions da Ásia entre 2019 e 2021. Foram três vitórias sauditas, uma catari e dois empates.

Prováveis escalações

Al Nassr: Bento; Al Ghanam, Simakan, Al Fatil e Boushal; Alkhaibari, Brozovic e Otavio; Ângelo, Cristiano Ronaldo e Mané. Técnico: Stefano Pioli.

Al Sadd: Barsham; Salman, Khoukhi e Saiss; Atal, Mashaal, Camara e Waad; Abdurisag, Afif e Cristo González. Técnico: Felix Sanchez.

Desfalques

Al Nassr

Pioli não terá o zagueiro Aymeric Laporte e os atacantes Ayman Yahya e Sami Al Najei, ambos lesionados, para o duelo.

Al Sadd

Sem desfalques confirmados.

Quando é?