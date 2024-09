Onde assistir a Al Nassr x Al Rayyan ao vivo, na internet e na TV, escalação, horário e mais do time de Cristiano Ronaldo na Liga dos Campeões da Ásia 2024/25

Clubes se enfrentam pela segunda rodada do grupo B do torneio; confira mais detalhes

Al Nassr e Al Rayyan entram em campo nesta segunda-feira (30), às 15h (horário de Brasília), em duelo válido pela segunda rodada do grupo B da Liga dos Campeões da Ásia 2024/25. O jogo acontece no Al-Awwal Park e terá transmissão ao vivo da ESPN 4 e do Disney+ (veja a programação completa aqui).

Depois de estrear com um empate fora de casa diante do Al Shorta por 1 a 1, o Al Nassr vai em busca de sua primeira vitória no torneio. Jogando em seus domínios desta vez, o time de Cristiano Ronaldo mira os três pontos para sair da modesta sétima colocação ocupada neste momento.

Derrotado na estreia em casa para o Al Hilal por 3 a 1, o Al Rayyan tenta dar a volta por cima. Vice-lanterna do grupo, o clube catari terá pela frente outro poderoso oponente saudita, com o desafio extra de atuar como visitante.

Prováveis escalações

Al Nassr: Bento; Al-Ghannam, Simakan, Al-Fatil, Al-Najdi; Ângelo, Al-Khaibari, Otávio, Mané; Anderson Talisca, Cristiano Ronaldo. Técnico: Stefano Pioli

Al Rayyan: Paulo Victor; Brenet, André Amaro, David García, Shehata; Gabriel Pereira, Hatem, De Sart, Trézéguet; Bencharki, Róger Guedes. Técnico: Younes Ali

Desfalques

Al Nassr

Ayman Yahya (lesionado), Ali Lajami e Aymeric Laporte (suspensos) estão indisponíveis.

Al Rayyan

Sem ausências confirmadas.

Quando é?