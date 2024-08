Onde assistir a Al Nassr x Al Raed ao vivo, na internet e na TV, escalação, horário e mais do time de Cristiano Ronaldo no Campeonato Saudita 2024/25

Clubes fazem sua estreia na Saudi Pro League; confira mais detalhes

Al Nassr e Al Raed entram em campo nesta quinta-feira (22), às 15h (horário de Brasília), em duelo válido pela primeira rodada do Campeonato Saudita 2024/25. O jogo acontece no Al-Awwal Park e terá transmissão ao vivo do BandSports, na TV fechada, e do Canal GOAT, no YouTube (veja a programação completa aqui).

Goleado pelo Al Hilal na decisão da Supercopa Saudita no último sábado, o Al Nassr tenta se recuperar da derrota e começar o campeonato com o pé direito. Por isso, vai em busca de uma vitória convincente para afastar qualquer turbulência maior para cima do técnico Luís Castro, que chegou a ter sua saída especulada.

12º colocado da temporada passada, o Al Raed tem um duro adversário logo na estreia. Agora comandado pelo brasileiro Odair Hellmann, o time tenta aprontar jogando fora de casa para iniciar a campanha somando ao menos um ponto.

Prováveis escalações

Al Nassr: Bento; Al-Ghanamm, Lajami, Laporte, Alex Telles; Al-Khaibari, Otávio; Yahya, Anderson Talisca, Mané; Cristiano Ronaldo. Técnico: Luís Castro

Al Raed: Sunyur; Mohammed Al-Dossari; Gonzalez, Saud Al-Dossari, Al-Jayzani; Fouzair, Hazazi, Normann; Sayoud, El Berkaoui, Al-Ghamdi. Técnico: Odair Hellmann

Desfalques

Al Nassr

Sem ausências confirmadas.

Al Raed

No departamento médico, Zakaria Hawsawi está indisponível.

Quando é?