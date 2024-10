Onde assistir a Al Nassr x Al Orobah ao vivo, na internet e na TV, escalação, horário e mais do time de Cristiano Ronaldo no Campeonato Saudita 2024/25

Al Nassr busca a 5ª vitória consecutiva sob o comando de Stefano Pioli, com Cristiano Ronaldo em grande fase; veja como assistir

Al Nassr recebe o Al Orobah nesta quinta-feira (22), às 12h15 (horário de Brasília), em duelo válido pela sexta rodada do Campeonato Saudita 2024/25. O jogo acontece no Al-Awwal Park e terá transmissão ao vivo do BandSports, na TV fechada e no streaming, e do Canal GOAT, no YouTube (veja a programação completa aqui).

Embalado por uma sequência de quatro vitórias consecutivas, o Al Nassr busca manter o embalo e consolidar sua posição na disputa pelo título. Em um início animador de Stefano Pioli à frente do time, a equipe tem mostrado um futebol equilibrado. Cristiano Ronaldo, com quatro gols marcados até agora na liga, continua sendo a principal referência ofensiva. A recente vitória por 2 a 1 sobre o Al Rayyan, pela Champions Asiática, reforça a confiança do elenco para seguir na boa fase.

Já o Al Orubah chega motivado após conquistar duas vitórias consecutivas e alcançar a 11ª posição na tabela. Apesar da derrota na Copa do Rei contra o Qadisiya, a equipe começou oscilando no campeonato e busca engrenar na boa sequência.

Prováveis escalações

Al Nassr: Bento; Al Ghanam, Simakan, Laporte, Al-Najdi; Al-Khaibari, Otavio; Angelo, Anderson Talisca, Sadio Mané; Cristiano Ronaldo. Técnico: Stefano Pioli.

Al Orobah: Coucke; Taleb, Kandouss, Zouma, Al-Zubaidi; Seri; Zubaidi, Gudmundsson, Muhar, Tello; Boateng. Técnico: Álvaro Pacheco.

Desfalques

Al Nassr

Sem desfalques confirmados.

Al Orobah

Sem desfalques confirmados.

Quando é?