Onde assistir a Al Nassr x Al Okhdood ao vivo, na internet e na TV, escalação, horário e mais do time de Cristiano Ronaldo no Campeonato Saudita 2024/25

Após pausa de final de ano, time de CR7 retoma disputa na Saudi Pro League; veja quem transmite o duelo

Al Nassr e Al Okhdood se enfrentam nesta quinta-feira (9), às 14h (horário de Brasília), pela 14ª rodada do Campeonato Saudita de 2024/25. O jogo será no Al Awwal Park, em Riad, e terá transmissão ao vivo da BandSports, na TV fechada, e do Canal GOAT, no Youtube (clique e confira a programação).

Após mais de um mês de pausa para o final do ano, o Al Nassr, time de Cristiano Ronaldo, volta precisando vencer para brigar além da quarta posição da tabela, onde está atualmente. A equipe vem de duas derrotas seguidas antes das férias, e o jogo em casa é importante para o reinício da temporada.

Na outra metade do ranking da liga, o Al Okhdood amarga a 14ª colocação e somou apenas 12 pontos em 13 jogos. O time venceu o Al Wehda em seu compromisso mais recente antes da pausa, e precisaria pintar a zebra para somar pontos no Al Awwal Park nesta rodada.

As equipes se enfrentaram pela última vez em maio de 2024, pelo returno da última Saudi Pro League. O Al Nassr venceu por 3 a 2, assim como também triunfou no primeiro turno, mas por 3 a 0.

Prováveis escalações

Al Nassr: Bento; Al Ghanam, Simakan, Laporte e Boushal; Alkhaibari, Brozovic e Otavio; Ângelo, Cristiano Ronaldo e Mané. Técnico: Stefano Pioli.

Al Okhdood: Paulo Vitor; Faraj, Alyami, Naif Asiri e Diego Ferreira; Petros, Pedroza e Al Muwallad; Bassogog, Koné e Godwin. Técnico: Stjepan Tomas.

Desfalques

Al Nassr

Pioli não contará com o meia Sami Al Najei, lesionado, para o duelo.

Al Okhdood

Sem desfalques confirmados.

Quando é?