Comandados de Jorge Jesus têm segundo compromisso em defesa do título da Saudi Pro League; veja quem transmite

Al Hilal e Damac se enfrentam nesta sexta-feira (1°), às 15h (horário de Brasília), pela 9ª rodada do Campeonato Saudita de 2024/25. O jogo será no Al-Awwal Park, em Riade, e terá transmissão da TV fechada no BandSports, e de graça no YouTube pelo Canal GOAT (clique e confira onde assistir aos jogos do dia).

Com 18 pontos e em 3° lugar, o Al Nassr chega pressionado para o clássico. O time de Stefano Pioli e Cristiano Ronaldo tem tropeçado com certa constância - já são três empates em oito jogos -, os deixando a seis pontos do Al Hilal, líder absoluto do campeonato, com 24 tentos. Para piorar, ainda que o time esteja invencível no nacional, a recente eliminação precoce na Copa do Rei Saudita - em casa, diante do Al Taaawoun - certamente não ajudou a melhorar o ambiente. Uma vitória os aproximaria dos rivais da tabela; uma derrota poderia praticamente acabar com os sonhos de título ainda na nona rodada.

Jorge Jesus e sua trupe, enquanto isso, vivem um ótimo momento. Os Blue Waves estão em uma sequência de 15 vitórias, que inclui o recente triunfo por 4 a 1 sobre o Al Tai, pela Copa do Rei. O time também vem de dez triunfos seguidos no Sauditão com no mínimo dois gols sendo marcados. Ademais, a defesa chega forte, com apenas seis gols sofridos até aqui, e o ataque ostenta seus três gols por jogo de média em partidas fora de casa. Para fechar, o time não perde fora de casa no nacional desde maio de 2023. O único ponto negativo para a equipe é que Neymar, recuperado de lesão, ainda não poderá jogar, visto que não está inscrito no campeonato.

Prováveis escalações

Al Nassr: Bento; Al-Ghannam, Simakan, Laporte e Al-Najdi; Yahya e Brozovic; Otávio, Talisca e Mané; Cristiano Ronaldo. Técnico: Stefano Pioli.

Al Hilal: Bounou; Cancelo, Koulibaly, Al Bulaihi e Lodi; Kanno e Milinkovic-Savic; Malcom, Leonardo e Al-Dawsari; Mitrovic. Técnico: Jorge Jesus.

Desfalques

Al Nassr

Sami Al-Najei (lesionado).

Al Hilal

Neymar (não foi inscrito na Saudi Pro League).

Quando é?

Data : sexta-feira, 1° de novembro de 2024

: sexta-feira, 1° de novembro de 2024 Horário: 15h (de Brasília)

Local: Al-Awwal Park – Ríade, Arábia Saudita