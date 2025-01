Onde assistir a Al Nassr x Al Fateh ao vivo, na internet e na TV, escalação, horário e mais do time de Cristiano Ronaldo no Campeonato Saudita 2024/25

Equipes entram em campo neste domingo (26), pela 16ª rodada da competição; veja como acompanhar na TV e na internet

O Al Nassr recebe o Al Fateh na tarde deste domingo (26), às 14h (de Brasília), no Al-Awwal Park, em Ríade, pela 17ª rodada do Campeonato Saudita 2024/25. A partida terá transmissão ao vivo do Canal GOAT e Esporte na Band, no YouTube, através do Bandplay, no streaming, e no site da Band, além do BandSports, na TV fechada (veja a programação completa aqui).

O Al Nassr entra em campo nesta rodada com a missão de retornar ao G-4 da competição, o que garante vaga na disputa continental. A equipe comandada por Stefano Pioli vem embalada após a vitória por 3 a 1 sobre o Al Khaleej na última rodada. No entanto, o resultado não foi suficiente para colocá-la entre os primeiros colocados, deixando o time na quarta posição com 32 pontos, nove atrás do líder Al Hilal.

Do outro lado, o Al Fateh amarga a lanterna da competição. Em 16 jogos disputados, a equipe conquistou apenas duas vitórias e somou apenas nove pontos, vivendo uma temporada bastante complicada.

Prováveis escalações

Getty Images Sport

Al Nassr: Bento; Boushal, Alawjami, Laporte, Al Ghanam; Al Hassan, Brozovic, Otavio; Mané, Ângelo e Cristiano Ronaldo. Técnico: Stefano Pioli.

Al Fateh: Szappanos; Baetaih, Al Daheem, Denayer, Zarie; Bendebka, Al Zaid, Vargas; Batna, Sbaí e Djaniny. Técnico: José Manuel Gomes.

Desfalques

Al Nassr

Sami Al-Najei, machucado, está fora.

Al Fateh

Marwane Saadane e Nouh Al-Mousa são desfalques.

Quando é?