Onde assistir a Al Nassr x Al Ain ao vivo, na internet e na TV, escalação, horário e mais do time de Cristiano Ronaldo na Liga dos Campeões da Ásia 2024/25

Equipes entram em campo nesta terça-feira (05), pela quarta rodada da fase de grupos; veja como acompanhar na TV e na internet

O Al Nassr, da Arábia Saudita, recebe o Al Ain, dos Emirados Árabes Unidos, na tarde desta terça-feira (05), às 15h (de Brasília), no Al-Awwal Park, em Ríade, pela quarta rodada da fase de grupos, o lado Oeste, da Liga dos Campeões da Ásia 2024/25. A partida terá transmissão ao vivo da ESPN 4, na TV fechada, e do Disney+, no streaming (veja a programação completa aqui).

Al Nassr e Al Ain se enfrentam no Al Awwal Park com metas claras em campo. A equipe saudita, comandada por Stefano Pioli e com Cristiano Ronaldo como destaque ofensivo, quer somar três pontos para melhorar sua posição no grupo, enquanto o Al Ain, sob o comando de Hernán Crespo, tenta sair de uma campanha difícil e ajustar seu setor defensivo após um revés recente no Mundial de Clubes. Em uma partida que promete ação, o Al Nassr busca recuperação após a eliminação na Copa do Rei, enquanto o Al Ain espera surpreender e garantir ao menos um empate fora de casa. As duas equipes não terão maiores desfalques para o duelo.

Prováveis escalações

(C)Getty Images

Al Nassr: Bentos; Boushal, Alawjami, Laporte, Yahya; Brozovic, Khaibr, Otavio; Mané, Talisca e Cristiano Ronaldo. Técnico: Stefano Pioli.

Mais artigos abaixo

Al Ain: Essa; Bandar, Cardoso, D. Komari, Erik; Nader, Yong-Woo, M. Abbas; Kaku, Palacios e Rahimi. Técnico: Hernán Crespo.

Desfalques

Al Nassr

Sami Al-Najei está fora.

Al Ain

Sem desfalques confirmados.

Quando é?