Onde assistir a Al Nassr x Al Ahli ao vivo, na internet e na TV, escalação, horário e mais dos times de Cristiano Ronaldo e Roberto Firmino no Campeonato Saudita 2024/25

CR7, Talisca, Mané, Firmino, Mahrez, Ibañez e companhia protagonizam duelo na terceira rodada da Saudi Pro League

Al Nassr e Al Ahli se enfrentam nesta sexta-feira (13), às 15h (horário de Brasília), em duelo válido pela terceira rodada do Campeonato Saudita de 2024/25. O jogo será no Al Alwwal Park, em Riade, e terá transmissão ao vivo por Canal GOAT no Youtube e BandSports na TV fechada, além das demais plataformas de transmissão da Band (clique e confira a programação completa).

O time de Luís Castro iniciou a temporada com o vice da Supercopa Saudita após ser goleado por 4 a 1 para o Al Hilal na final. No entanto, empataram na estreia da liga e venceram o último jogo contra o Al Fayha, fora de casa, também por 4 a 1. Sendo assim, ocupam a quinta colocação da tabela, e, caso vençam este duelo, podem ocupar a liderança dependendo dos demais resultados.

O Al Ahli até largou com o pé direito no campeonato, vencendo o Al Oruba por 2 a 0, mas perdeu o último jogo contra o Al Fateh e precisa se reencontrar com o caminho das vitórias. Assim como o rival desta sexta-feira, eles também foram eliminados pelo Al Hilal na Supercopa, e esperam ir atrás de algum troféu nesta temporada de 2024/25.

No confronto direto, o Al Nassr segue em uma sequência de cinco jogos sem perder contra a equipe de Jeddah - quatro vitórias e um empate. Na última edição da liga nacional foram dois triunfos, por 4 a 3 e 1 a 0, e Cristiano Ronaldo marcou três gols nessas partidas.

Prováveis escalações

Al Nassr: Bento; Al Ghanam, Alawjami, Laporte e Boushal; Brozovic, Otavio e Talisca; Mané, Cristiano Ronaldo e Ghareeb. Técnico: Luís Castro.

Al Ahli: Mendy; Majrashi, Demiral, Ibañez e Al Hurayji; Kessié, Alexsander e Roberto Firmino; Mahrez, Toney e Veiga. Técnico: Matthias Jaissle.

Desfalques

Al Nassr

O meia Sami Al Najei e o atacante Ayman Yahya, que estão lesionados, não estão à disposição de Luís Castro.

Al Ahli

Sem desfalques confirmados.

Quando é?

Data: sexta-feira, 13 de setembro de 2024

sexta-feira, 13 de setembro de 2024 Horário: 15h (de Brasília)

15h (de Brasília) Local: Al Awwal Park, Riade - Arábia Saudita