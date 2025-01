Onde assistir a Al Khaleej x Al Nassr ao vivo, na internet e na TV, escalação, horário e mais do time de Cristiano Ronaldo no Campeonato Saudita 2024/25

As duas equipes ainda estão invictas em 2025, e querem subir na tabela da Saudi Pro League; veja quem transmite o jogo de CR7

Al Khaleej e Al Nassr vão a campo nesta terça-feira (21), às 11h50 (horário de Brasília), pela 16ª rodada do Campeonato Saudita de 2024/25. O jogo será no Prince Mohamed bin Fahd Stadium, em Dammam, e terá transmissão ao vivo para o Brasil pela BandSports, na TV fechada, e pelo Canal GOAT, no Youtube (clique aqui e confira a programação completa).

Sétimo colocado na Saudi Pro League, o Al Khaleej venceu sete de seus 15 compromissos até aqui e sonha em se aproximar da vaga para as competições continentais da temporada seguinte. Em 2025, a equipe empatou em 2 a 2 com o Al Riyadh e ganhou do Al Oruba de 3 a 0, e quer manter a invencibilidade no ano.

O Al Nassr, time de Cristiano Ronaldo, está em quarto lugar da tabela e, embora esteja 11 pontos distante do líder Al Hilal, ao que tudo indica, brigará pelas primeiras posições até o final de 2024/25. Após perder os últimos dois jogos antes da pausa de final de ano, a equipe também iniciou 2025 invicta.

Mais artigos abaixo

No retrospecto recente, foram quatro vitórias do Al Nassr e um empate nos últimos cinco jogos. A última vitória da equipe mandante do jogo de hoje foi no Campeonato Saudita de 2016, por 1 a 0.

Prováveis escalações

Al Khaleej: Sehic; Al Hamsal, Rebocho, Khubrani e Tisserand; Aboulshamat, Hamzi, Kourbelis e Fabio Martins; Fortounis e Al Salem. Técnico: Giorgios Donis.

Al Nassr: Bento; Al Ghanam, Simakan, Laporte e Boushal; Brozovic, Al Hassan e Otavio; Ghareeb, Cristiano Ronaldo e Mané. Técnico: Stefano Pioli.

Desfalques

Al Khaleej

Sem desfalques confirmados.

Al Nassr

Pioli não terá os meio-campistas Alkhaibari e Al Najei à disposição, ambos lesionados.

Quando é?