Onde assistir a Al-Khaleej x Al-Hilal ao vivo, na internet e na TV, escalação, horário e mais do time de Neymar no Campeonato Saudita 2024/25

Anfitriões buscam surpreender o líder Al Hilal, enquanto os atuais campeões defendem sua invencibilidade e buscam a liderança isolada

Al-Khaleej e Al-Hilal se enfrentam neste sábado (23), às 14h (horário de Brasília), em jogo válido pela 11ª rodada do Campeonato Saudita. A partida acontece no Al Khaleej Club Stadium, em Jidá, e será transmitida ao vivo pela Band, na TV aberta, BandSports, na TV fechada, além da plataforma Bandplay, no streaming, e pelo canal Esporte na Band, no YouTube (confira a programação completa aqui).

Após uma temporada de altos e baixos, o Al Khaleej vem surpreendendo positivamente na Liga Saudita 2024/25. A equipe, que ocupava posições na parte inferior da tabela no ano passado, agora é a 6ª colocada, com 16 pontos e a possibilidade real de alcançar uma vaga na Champios League. A sequência de três vitórias seguidas, incluindo um triunfo sólido por 2 a 1 sobre o Al-Fateh fora de casa, mostra as credenciais de um time que parece ter encontrado seu ritmo. Assim, o Al Khaleej busca sua quarta vitória consecutiva, desafiando o domínio do líder da competição.

O Al Hilal segue invencível e imbatível. Com 28 pontos em 10 jogos e uma impressionante sequência de 28 partidas sem perder, sendo 26 vitórias, o time de Jorge Jesus se mantém firme na liderança da Liga Saudita. A última vitória sobre o Al-Ettifaq, por 3 a 1, foi mais um capítulo dessa trajetória que conta com 27 gols marcados e apenas 8 sofridos até agora.

Prováveis escalações

Al-Khaleej : Ibrahim Sehic; Saeed Al Hamsal, Mohammed Al-Khabrani, Marcel Tisserand, Pedro Rebocho; Dimitrios Kourbelis, Kostas Fortounis; Khaled Narey, Mansour Hamzi, Abdullah Al Salem e Fábio Martins

Al Hilal: Yassine Bono; João Cancelo, Kalidou Koulibaly, Ali Al Bulayhi, Renan Lodi; Nasser Al-Dawsari, Sergej Milinkovic-Savic, Malcom; Aleksandar Mitrovic, Marcos Leonardo e Salem Al Dawsari.

Desfalques

Al-Khaleej

Sem desfalques confirmados.

Al Hilal

Neymar e Rúbens Neves são baixas por lesão do time de Jorge Jesus.