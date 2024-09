Onde assistir a Al Ittihad x Al Wehda ao vivo, na internet e na TV, escalação, horário e mais do time de Karim Benzema no Campeonato Saudita 2024/25

Equipes entram em campo neste domingo (15), pela terceira rodada do Campeonato Saudita; veja como acompanhar na TV e na internet

O Al Itthad recebe o Al Wehda na tarde deste domingo (15), às 15h (de Brasília), no King Abdullah Sports City, em Jeddah, pela terceira rodada do Campeonato Saudita 2024/25. A partida terá transmissão ao vivo do Canal GOAT, no YouTube, e do BandSports, na TV fechada (veja a programação completa aqui).

Para assumir a liderança isolada da competição, o Al Ittihad vem com força máxima sob o comando de Laurent Blanc. A equipe venceu os dois primeiros jogos, contra o Al Taawoun e Al Kholood, com Benzema, Diaby e Aouar comandando o ataque da equipe. Do outro lado, o Al Wehda, que tem quatro pontos, quer estrgar os planos dos donos da casa e encostar nos líderes.

Prováveis escalações

Al Ittihad: Rajkovic; Al Sagour, Al Shanqeeti, Al Mosa, Kadesh; Kanté, Fabinho, Aouar; Diaby, Al Aboud e Benzema. Técnico: Laurent Blanc.

Al Wehda: De Arruabarrena; Al Muwalad, Al Hafith, El Yamiq, Maki; Heijll, Al Makaazi, Yussef Amyn; Saleh, Goodwin e Ighalo. Técnico: Joe Zinnbauer.

Desfalques

Al Ittihad

Sem desfalques confirmados.

Al Wehda

Sultan Akouz, lesionado, está fora.

Quando é?