Onde assistir a Al Ittihad x Al Shabab ao vivo, na internet e na TV, escalação, horário e mais do time de Benzema do Campeonato Saudita 2024/25

Equipes se enfrentam nesta quarta-feira (22), no King Abdullah Sports ; veja tudo o que você precisa saber

Al Ittihad e Al Shabab se enfrentam nesta quarta-feira (22), às 14h (horário de Brasília), em confronto válido pela 16ª rodada da Saudi Pro League, o Campeonato Saudita 2024/25. A partida acontece no King Abdullah Sports City e terá transmissão do BandSports, na TV fechada, e do Canal GOAT, no YouTube (veja a programação completa de futebol aqui).

A primeira metade de temporada do Al Ittihad, agora sob o comando de Laurent Blanc, foi uma boa notícia, após o decepcionante 2023/24. Já são 13 vitórias em 15, com o melhor desempenho como mandante - 100% de aproveitamento em dez partidas, em todas as competições. O time é o atual vice-líder, com 40 pontos- três a menos que o Al Hilal.

O Al Shabab, enquanto isso, vem no 6° lugar, com 26 pontos. Sob o comando de Fatih Terim, nomeado em dezembro após a saída de Vitor Pereira para o Wolverhampton, a equipe já soma duas vitórias nos últimos três jogos, mas ainda não triunfou fora de casa. Claro, a tarefa adiante será dura.

Prováveis escalações

Al Ittihad: Rajkovic; Al Shanqeeti, Pereira, Kadesh e Mitaj; Kanté e Fabinho; Al-Oboud, Aouar e Bergwijn; Benzema. Técnico: Laurent Blanc.

Al Shabab: Al-Mayouf; Al-Thanii, Al-Sharari, Hoedt e Renan; Bonaventura, Aljuwayri e Guanca; Podence, Camara e Hamdallah. Técnico: Fatih Terim.

Desfalques

Al Ittihad

Ahmed Mohammed Sharahili, Moussa Diaby e Saleh Al Shehri (lesionados).

Al Shabab

Fahad Al Muwallad, Musab Al Juwayr, Yannick Carrasco (lesionados, dúvidas) e Seung-Gyu Kim (lesionado, fora).

Quando é?