Onde assistir a Al Ittihad x Al Raed ao vivo, na internet e na TV, escalação, horário e mais do time de Karim Benzema no Campeonato Saudita 2024/25

O Al Ittihad recebe o Al Raed na tarde desta quinta-feira (16), às 14h (de Brasília), no King Abdullah Sports City, em Jeddah, pela 15ª rodada do Campeonato Saudita 2024/25. A partida terá transmissão ao vivo do BandSports, na TV fechada, e do Canal GOAT, no YouTube (veja a programação completa aqui).

Empatado com o Al Hilal na liderança da tabela, mas atrás no saldo de gols, o Al Ittihad entra em campo com a chance de assumir a ponta de forma isolada. O time acompanha de perto o desempenho do Al Hilal, comandado por Jorge Jesus, que enfrenta o Al Fateh às 12h05 (horário de Brasília).

Do outro lado, o Al Raed, dirigido pelo técnico brasileiro Odair Hellmann, busca se distanciar da zona de rebaixamento. Atualmente na 12ª colocação com 14 pontos, a equipe encara o confronto como decisivo para evitar maiores complicações na tabela. Nenhum dos times terá desfalques significativos para o duelo.

Prováveis escalações

Al Ittihad: Rajkovic; Al Shanqeeti, Nashri, Danilo, Kadesh; Mitaj, Fabinho, Aouar; Bergwijn, Al Bishi, Benzema. Técnico: Laurent Blanc.

Al Raed: Sanyyoor; Al Jayzani, Gonzalez, Qasmi; Al Jamaan, Khalid Al Subaie, Naif Hazazi, Rajeh; Al Doseri, Sayoud e Berkaoui. Técnico: Odair Hellmann.

Desfalques

Al Ittihad

Sem desfalques confirmados.

Al Raed

Sem desfalques confirmados.

