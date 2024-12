Onde assistir a Al Ittihad x Al Nassr ao vivo, na internet e na TV, escalação, horário e mais dos times de Karim Benzema e Cristiano Ronaldo no Campeonato Saudita 2024/25

Ex-companheiros de Real Madrid, Benzema e CR7 se reencontram brigando pelas primeiras posições da Liga Saudita

Al Ittihad e Al Nassr vão a campo nesta sexta-feira (6), às 14h (horário de Brasília), pela 13ª rodada do Campeonato Saudita de 2024. O jogo será no Estádio King Abdullah Sports City, em Jidá, e terá transmissão ao vivo do BandSports, na TV fechada, e do Canal GOAT, no Youtube (clique e confira a programação completa).

O time da casa, de Karim Benzema, N'Golo Kanté e companhia, é o atual líder da liga nacional, com 33 pontos em 12 jogos até aqui - ou seja, 11 vitórias e apenas uma derrota, para o Al Hilal. A equipe de Laurent Blanc vem de dez vitórias seguidas, e quer ampliar a sequência contra um forte adversário.

Já a equipe de Cristiano Ronaldo segue na terceira colocação do campeonato e na perseguição pelos rivais de Jidá e de Riad. Após poupar CR7 no compromisso da Champions League asiática no início da semana e ver a equipe ser derrotada em casa pelo Al Sadd, o técnico Stefano Pioli quer engatar novamente uma boa fase.

Pela última edição da Saudi Pro League, duas vitórias para o Al Nassr: 5 a 2 e 4 a 2. Em contraste, o Al Ittihad defendeu uma sequência invicta no confronto direto de 2018 a 2023, quando ficou por 11 jogos sem ser derrotado pelo rival.

Prováveis escalações

Al Ittihad: Rajkovic; Al Shanqeeti, Danilo Pereira, Kadesh e Mitaj; Kanté, Fabinho e Aouar; Al Aboud, Benzema e Bergwijn. Técnico: Laurent Blanc.

Al Nassr: Bento; Al Ghanam, Simakan, Al Fatil e Boushal; Alkhaibari, Brozovic e Otavio; Talisca, Cristiano Ronaldo e Mané. Técnico: Stefano Pioli.

Desfalques

Al Ittihad

Blanc não terá três jogadores à disposição por conta de lesões: o zagueiro Luiz Felipe, e os pontas Abdulaziz Al Bishi e Moussa Diaby.

Al Nassr

Já Pioli não contará com o zagueiro Aymeric Laporte e os meia-atacantes Sami Al Najei e Ayman Yahya.

Quando é?