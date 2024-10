Onde assistir a Al Ittihad x Al Ahli ao vivo, na internet e na TV, escalação, horário e mais do time de Karim Benzema e Roberto Firmino no Campeonato Saudita

Em grande fase, o Al Ittihad recebe o Al Ahli buscando manter a vice-liderança; visitantes tentam surpreender fora de casa

O Al Ittihad e o Al Ahli na tarde desta quinta-feira (31), às 15h (de Brasília), no King Abdullah, em Jidá, na Arábia Saudita, pela nona rodada do Campeonato Saudita 2023/24. A partida terá transmissão ao vivo do Canal GOAT, no YouTube e do BandSports, na TV fechada e no streaming (veja a programação completa aqui).

O Al Ittihad chega para o confronto em excelente fase, ocupando a vice-liderança da Saudi Pro League, o Campeonato Saudita, com 21 pontos, apenas três atrás do líder Al Hilal. Embalado por uma sequência de seis vitórias consecutivas em todas as competições, incluindo um recente triunfo por 2 a 0 sobre o Al Jandal na Copa do Rei Saudita, o time de Laurent Blanc tem mostrado consistência, mesmo com escalações mistas. Estrelas como N'Golo Kanté e o retorno de Karim Benzema após ser poupado fortalecem ainda mais a equipe, que busca somar mais três pontos e manter-se na cola do líder.

Por outro lado, o Al Ahli vive um momento de altos e baixos na temporada, ocupando a oitava posição na tabela da liga com 11 pontos em oito jogos. Após empatar em 1 a 1 com o Al Okhdood na última rodada, o time não conseguiu engrenar uma sequência de vitórias no campeonato nacional. Contudo, o Al Ahli tem mostrado bom desempenho na Champions League Asiática, onde segue invicto. Com um ataque reforçado por Roberto Firmino e o recém-contratado Ivan Toney, além da presença de Riyad Mahrez, a equipe tenta surpreender o rival fora de casa, apesar da possível ausência do goleiro Edouard Mendy, que é dúvida para o clássico.

Prováveis escalações

Al Ittihad: Rajkovic; Al Amri, Al-Mousa, Shanqeeti, Mitaj; Fabinho, Kante; Diaby, Aouar, Bergwijn; Benzema. Técnico: Laurent Blanc.

Al Ahli: Al-Sanbi; Hamed, Alhurayji, Ibanez, Balobaid; Al Asmari, Kessie; Mahrez, Firmino, Veiga; Toney. Técnico: Matthias Jaissle

Desfalques

Al Ittihad

Danilo Pereira, com lesão muscular, tem retorno previsto para o início de novembro. Luiz Felipe e Ahmed Mohammed Sharahili, com problemas físicos, também são baixas certa, enquando Edouard Mendy é dúvida.

Al Ahli

Sem desfalques confirmados.

Quando é?