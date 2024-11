Onde assistir a Al Hilal x Esteghlal ao vivo, na internet e na TV, escalação, horário e mais do time de Neymar na Liga dos Campeões da Ásia 2024/25

Com Neymar relacionado, equipes se enfrentam na KINGDOM ARENA, nesta segunda-feira (04); confira tudo o que você precisa saber

O Al Hilal recebe o Al Shorta nesta segunda-feira (04), às 15h (horário de Brasília), pelo 4ª rodada da Liga dos Campeões da Ásia. A partida acontece na KINGDOM ARENA, em Ríade, e terá transmissão ao vivo do Disney+, no streaming (veja a programação completa aqui).

O Al Hilal começou a Champions asiática da melhor maneira possível. Jorge Jesus e companhia somam três vitórias nas três primeiras partidas, condicionando-os à liderança do Grupo B, com nove pontos - o Al Ahli, vice-líder, tem o mesmo número de tentos, mas perde no saldo de gols. E a principal novidade é a volta de Neymar, que já reestreou após se recuperar da grave lesão sofrida no joelho, após mais de um ano parado. O craque brasileiro ainda não está inscrito no Campeonato Saudita e na Copa do Rei Saudita, mas está liberado para o torneio continental.

O Esteghlal, enquanto isso, é o 6° colocado da chave. O time estreou com vitória, mas soma duas derrotas nas duas últimas rodadas - a última delas para o Al Nassr, por 1 a 0 - que o fizeram estacionar na tabela. Um triunfo seria o bastante para mantê-los na zona de classificação para a próxima fase, mas a equipe sabe que terá um duro embate.

Prováveis escalações

Al Ahli: Yami; Cancelo, Koulibaly, Bulaihi e Renan Lodi; Savic, Kanno e Dawsari; Malcom, Mitrovic e Al-Dawsari. Técnico: Jorge Jesus.

Al Shorta: Hosseini; Jalali, Moradmand, Fallah, Silva e Rezaeian; Masharipov, Niknafs e Ndong; Eslami e Mohammadi. Técnico: Pitso Mosimane.

Desfalques

Al Hilal

Rúben Neves (lesionado)

Esteghlal

Sem desfalques confirmados.

Quando é?