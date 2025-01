Onde assistir a Al Hilal x Al Okhdood ao vivo, na internet e na TV, escalação, horário e mais do time de Jorge Jesus no Campeonato Saudita 2024/25

Equipes entram em campo nesta sexta-feira (31), pela 18ª rodada da competição; veja como acompanhar na TV e na internet

O Al Hilal recebe o Al Okhdood na tarde desta sexta-feira (31), às 12h15 (de Brasília), no King Fahd Stadium, em Ríade, pela 18ª rodada do Campeonato Saudita 2024/25. A partida terá transmissão ao vivo do BandSports, na TV fechada, e do Canal GOAT, no YouTube (veja a programação completa aqui).

O Al Hilal tem a chance de assumir a liderança isolada da competição, pelo menos por um dia, caso vença ou empate em sua próxima partida. Com 43 pontos, o time está empatado com o Al Ittihad, mas leva vantagem no desempate. No entanto, o técnico Jorge Jesus não poderá contar com o artilheiro Mitrovic, que está lesionado, e também perdeu Neymar, que rescindiu seu contrato para jogar no Santos.

Do outro lado, o Okhdood ocupa a 11ª posição, com 19 pontos em 17 jogos, e luta para evitar a aproximação da zona de rebaixamento.

Prováveis escalações

Al Hilal: Bounou; Cancelo, Koulibaly, Al-Bulaihi, Lodi; Al Tambakti, Neves, Sergej; Malcom, Al Dawsari e Marcos Leonardo. Técnico: Jorge Jesus.

Al Okhdood: Vitor; Al Saeed, Naif Asiri, Lowe, Faraj; Pedroza, Al-Muwallad, Petros; Godwin, Abbas e Bassogog. Técnico: Stjepan Tomas.

Desfalques

Al Hilal

Aleksandar Mitrovic, lesionado, está fora.

Al Okhdood

Sem desfalques confirmados.

Quando é?