Onde assistir a Al Hilal x Al Ittihad ao vivo, na internet e na TV, escalação, horário e mais dos times de Neymar e Benzema no Campeonato Saudita 2024/25

O Al Hilal busca manter invencibilidade em casa, enquanto Al Ittihad tenta quebrar tabu de nove jogos sem vitória fora contra o adversário

Al Hilal e Al Ittihad se enfrentam neste sábado-feira (21), às 15h (horário de Brasília), pela quarta rodada do da Saudi Pro League, o Campeonato Saudita. O jogo será no Prince Faisal bin Fahd Stadium, em Riade, e terá transmissão ao vivo da Band, em TV aberta, do BandSports, na televisão fechada e no streaming, e do Canal GOAT, no Youtube (clique aqui para ver a programação completa dos jogos).

Com 100% de aproveitamento e nove pontos conquistados, o Al Hilal chega embalado após uma vitória de 3 a 1 sobre o Al-Rayyan pela Champions League asiática. O grande destaque é o atacante Aleksandar Mitrovic, que já soma oito gols em seis partidas nesta temporada. A equipe busca manter sua impressionante invencibilidade de 24 jogos como mandante.

Já o Al Ittihad lidera a liga saudita pelo saldo de gols, tendo vencido também suas três partidas e somado nove pontos. A equipe de Laurent Blanc chega com moral elevado após uma goleada de 7 a 1 sobre o Al Wehda, mas terá o desafio de quebrar uma sequência de nove jogos sem vencer o Al Hilal fora de casa.

Prováveis escalações

Al Hilal: Bounou; Alburayk, Koulibaly, Al Bulaihi, Lodi; Milinkovic-Savic, Neves, Alhamddan; Al-Qahtani, Al-Dawsari; Mitrovic

Al Ittihad: Rajkovic; Al Yami, Al-Shanqeetti, Al Mousa, Kadesh; Kante, Fabinho; Diaby; Aouar, Bergwijn; Benzema

Desfalques

Al Hilal

Neymar, em processo de recondicionamento físico após uma lesão no ligamento cruzado do joelho, ainda não está em sua forma ideal.

Al Ittihad

Sem desfalques confirmados.

Quando é?