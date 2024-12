Onde assistir a Al Hilal x Al Gharafa ao vivo, na internet e na TV, escalação, horário e mais do time de Neymar na Champions League asiática 2024/25

Já classificado ao mata-mata, clube saudita segue na briga pela primeira posição do Grupo Oeste da competição; veja onde assistir

Al Hilal e Al Gharafa vão a campo nesta terça-feira (3), pela sexta rodada da fase de grupos da Champions League asiática. O jogo, válido pelo Grupo Oeste, acontecerá na Kingdom Arena, em Riad, e terá transmissão da ESPN 2, na TV fechada, e do Disney+, serviço de streaming alinhado à emissora (clique e confira a programação diária).

Vice-líder da chave com 13 pontos em cinco rodadas, o time saudita só fica atrás do rival Al Ahli na tabela, e a depender da combinação de resultados nesta semana pode assumir a ponta. Ainda sem Neymar, que segue em recuperação de lesão na coxa, o Hilal perdeu apenas um jogo na temporada até aqui, e segue embalado para brigar no topo de mais uma competição.

Por outro lado, o time do Catar segue fora do G8 - que dá acesso ao mata-mata da competição - e ocupa a nona colocação, com quatro pontos até aqui. A equipe vem de duas vitórias seguidas na liga local, mas não vence desde a segunda rodada na Champions da Ásia, quando derrotou o atual campeão, Al Ain, por 4 a 2.

Prováveis escalações

Al Hilal: Bono; Cancelo, Koulibaly, Al Bulaihi e Renan Lodi; Kanno, Milinkovic-Savic e Marcos Leonardo; Al Qahtani, Mitrovic e Salem Al Dawsari. Técnico: Jorge Jesus.

Al Gharafa: Sergio Rico; Kechrida, Yousif, Nani, Traore e Hamed; Florinel Coman, Sassi, Fabricio Diaz e Brahimi; Joselu. Técnico: Pedro Martins.

Desfalques

Al Hilal

Neymar segue se recuperando de ruptura no tendão da coxa, sofrida logo após o retorno da lesão no ligamento cruzado anterior do joelho. Ruben Neves também realizou cirurgia no joelho e é desfalque até janeiro.

Al Gharafa

O zagueiro Seydou Sano foi expulso contra o Al Nassr, na última rodada, e desfalca a equipe.

