Onde assistir a Al Hilal x Al Fayha ao vivo, na internet e na TV, escalação, horário e mais do time de Neymar no Campeonato Saudita 2024/25

Equipes entram em campo nesta sexta-feira (18), pela sétima rodada da competição; veja como acompanhar na TV e na internet

O Al Hilal enfrenta o Al Fayha na tarde desta sexta-feira (18), às 12h (de Brasília), no Rei Fahd, em Riad, pela sétima rodada do Campeonato Saudita 2024/25. A partida terá transmissão ao vivo do BandSports, na TV fechada, e do Canal GOAT, no YouTube (veja a programação completa aqui).

O Al Hilal entra em campo invicto nos últimos seis jogos do Campeonato Saudita, liderando a competição com 18 pontos e seis vitórias. A equipe vem de uma vitória por 2 a 1 contra o Al Ahli. O craque do Al Hilal, Neymar, que está há quase um mês treinando com o grupo, tem retorno previsto para a próxima segunda-feira, em partida contra o Al Ain pela Champions League da Ásia. A informação foi divulgada pela ESPN.

O jogo será nos Emirados Árabes Unidos, e a comissão técnica de Jorge Jesus adota uma postura cautelosa para evitar precipitações. No entanto, a expectativa é de que o camisa 10 seja relacionado para a partida. Enquanto isso, o Al Fayha ocupa a 14ª posição, com apenas cinco pontos e três derrotas.

Prováveis escalações

Al Hilal: Al-Rubaie; Al Shahrani, Koulibaly, Al-Bulalhi, Lodi; Nevez, Sergej, Malcom; Cancelo, Al Dawsari e Mitrovic. Técnico: Jorge Jeses.

Al Fayha: Mosquera; Baqawi, Khaibari, Smalling, Abdi; Sakala, Cimirot, Shukurov, Al-Harthi; López e Pozuelo. Técnico: Christos Kontis.

Desfalques

Al Hilal

Neymar, Yassine Bounou e Mohammed Al Owais são desfalques certos.

Al Fayha

Sem desfalques confirmados.

Quando é?