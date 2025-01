Onde assistir a Al Hilal x Al Fateh ao vivo, na internet e na TV, escalação, horário e mais do time de Neymar do Campeonato Saudita 2024/25

Equipes se enfrentam nesta quinta-feira (16), na KINGDOM ARENA; veja tudo o que você precisa saber

Al Hilal e Al Fateh se enfrentam nesta quinta-feira (16), às 12h05 (horário de Brasília), em confronto válido pela 15ª rodada da Saudi Pro League, o Campeonato Saudita 2024/25. A partida acontece na KINGDOM ARENA e terá transmissão do BandSports, na TV fechada, e do Canal GOAT, no YouTube (veja a programação completa de futebol aqui).

De volta à liderança da Saudi Pro League - ainda que empatado em pontos com o Al Ittihad, com 37 -, o Al Hilal vem embalado após a recente goleada por 5 a 0 sobre o Al Aorubah. Apesar da também recente eliminação dolorosa na Copa do Rei, o domínio segue no nacional. Contra o laterna do campeonato, portanto, a expectativa é de um novo resultado positivo de Jorge Jesus e sua trupe. Neymar segue fora, em recuperação de lesão.

O Al Fateh, enquanto isso, como já adiantado, ocupa a última posição da tabela, somando apenas seis pontos em 14 jogos. O time não vence há 13 jogos e, agora sob o comando do interino Guido Hoffman, vem de derrota por 2 a 1 para o Al Wehda, com o pior desempenho fora de casa de todo o Sauditão - são cinco derrotas em seis partidas. A tarefa será duríssima contra os líderes.

Prováveis escalações

Al Hilal: Bono; Cancelo, Koulibaly, Albulayhi e Lodi; Neves e Al-Dawsari; Milinkovic-Savic, Malcom e Al-Qhatani; Leonardo. Técnico: Jorge Jesus.

Al Fateh: Szapannos; Baattiah, Daheem, Zarie e Danayer; Bendebka e Masoud; Batna, Zaid e Sbai; Djaniny. Técnico: Guido Hoffman.

Desfalques

Al Hilal

Neymar, Aleksander Mitrovic, Yasser Al Shahrani e Salem Al Dawsari (lesionados).

Al Fateh

Sem desfalques divulgados.

Quando é?