Onde assistir a Al Hilal x Al Ettifaq ao vivo, na internet e na TV, escalação, horário e mais do time de Neymar no Campeonato Saudita 2024/25

Ainda sem Neymar, lesionado e não inscrito, time de Jorge Jesus quer manter liderança da liga; veja onde assistir

Al Hilal e Al Ettifaq se enfrentam nesta sexta-feira (8), às 11h45 (horário de Brasília), pela décima rodada do Campeonato Saudita de 2024/25. A partida será na Kingdom Arena, em Riad, e terá transmissão ao vivo do BandSports, na TV fechada, e do Canal GOAT, no Youtube (clique aqui e confira a programação completa).

Líder e invicto na competição até aqui, o Al Hilal segue em sequência sem perder desde que foi derrotado pelo Al Ain por 4 a 2 na semifinal da Champions Asiática, em abril deste ano. Neymar não estará em campo mais uma vez. Ele já não estava inscrito na Liga Saudita e agora sofreu uma lesão muscular na coxa que o deixará de fora até o o próximo mês.

O Al Ettifaq ocupa a 11ª colocação na tabela, com apenas 11 pontos em nove jogos até aqui. A equipe de Steven Gerrard venceu três, empatou dois e perdeu quatro jogos na campanha, e está a três triunfos de distância de uma possível classificação às competições continentais.

Foram dois placares de 2 a 0 para o Hilal nas últimas duas vezes em que as equipes se encontraram. Além disso, nos 15 confrontos diretos recentes, o time soma 14 vitórias e um empate, com o Ettifaq tendo vencido a última vez apenas em 2018.

Prováveis escalações

Al Hilal: Bono; Cancelo, Koulibaly, Al Bulaihi e Renan Lodi; Kanno, Milinkovic-Savic e Al Qahtani; Malcom, Mitrovic e Salem Al Dawsari. Técnico: Jorge Jesus.

Al Ettifaq: Rodak; Al Otaibi, Mashel Ali, Hind e Madu; Medrán, Wijnaldum e Al Malki; Alolayan, Moussa Dembélé e Toko Ekambi. Técnico: Steven Gerrard.

Desfalques

Al Hilal

Além de Neymar, que não está inscrito na liga e lesionou a coxa, Jorge Jesus não contará com o volante Ruben Neves e o zagueiro Khalifa Al Dawsari, também machucados.

Al Ettifaq

Gerrard não terá o zagueiro Abdullah Al Khatib e o ponta esquerda Demarai Gray à disposição, ambos lesionados.

Quando é?