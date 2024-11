Onde assistir a Al Gharafa x Al Nassr ao vivo, na internet e na TV, escalação, horário e mais do time de Cristiano Ronaldo na Champions League da Ásia 2024/25

Clubes entram em campo nesta segunda pela quinta rodada do grupo B do torneio continental

Al Gharafa e Al Nassr se enfrentam nesta segunda-feira (25), às 13h (horário de Brasília), em duelo válido pela quinta rodada do grupo B da Champions League da Ásia 2024/25. A partida acontece no Al Bayt Stadium e terá transmissão ao vivo da ESPN 4 e do Disney+ Premium (confira a programação de futebol completa aqui).

Sexto colocado da chave com quatro pontos, o Al Gharafa tenta colocar um ponto final no desempenho oscilante. Com uma vitória, um empate e duas derrotas, o clube qatari vai em busca de um triunfo jogando em seus domínios, apesar do duro oponente.

Já o Al Nassr faz uma campanha melhor no torneio. Na terceira posição do grupo com 10 pontos somados, o time de Cristiano Ronaldo tenta manter a sequência positiva na competição e superar a derrota sofrida na última sexta para o Al Qadsiah, pelo Campeonato Saudita.

Prováveis escalações

Al Gharafa: N'Diaye; Yousif, Sano, Traoré, Hamed; Sassi, Díaz; Coman, Al Ganehi, Brahimi; Joselu. Técnico: Pedro Martins

Al Nassr: Bento; Al-Ghannam, Simakan, Lajami, Boushal; Otávio, Brozovic; Ângelo, Ghareeb, Mané; Cristiano Ronaldo. Técnico: Stefano Pioli

Desfalques

Al Gharafa

No departamento médico, Jang Hyun-soo, Mostafa Essam e Assim Madibo estão indisponíveis.

Al Nassr

Lesionados, Anderson Talisca e Sami Al-Najei estão fora.

Quando é?