Equipes se enfrentam neste sábado (11), no King Abdullah Sport City Stadium; veja tudo o que você precisa saber

Al Fayha e Al Ittihad se enfrentam neste sábado (11), às 14h (horário de Brasília), em confronto válido pela 14ª rodada da Saudi Pro League, o Campeonato Saudita 2024/25. A partida acontece no King Abdullah Sport City Stadium e não terá transmissão ao vivo na televisão (veja a programação completa de futebol aqui).

Em ótima fase, o Al Ittihad é o atual líder do Sauditão, com 36 pontos. O Al Hilal vem logo atrás, com 34. Uma nova vitória manteria a equipe na liderança ou poderia até aumentar a diferença, em caso de tropeço dos vice-líderes.

Enquanto isso, o Al Fayha é apenas o penúltimo colocado, somando oito tentos até aqui. Nem mesmo uma vitória pode tirar a equipe do Z-3, dado que o Al Wehda, primeiro time fora da zona da degola, possui 12.

Prováveis escalações

Al Fayha: Mosquera; Al Rashidi, Al Khaibari, Smalling e Abdi; K. Kaabi, R. Kaabi, Cimirot e Al Harthi; Alejandro Pozuelo e Sakala. Técnico: Pedro Emanuel.

Al Ittihad: Rajkovic; Al Shanqeeti, Pereira, Kadesh, Mitaj; Kante, Fabinho; Al Obod, Aouar, Al Ghamdi; Benzema. Técnico: Laurent Blanc.

Desfalques

Al Fayha

Onyekuru (lesionado).

Al Ittihad

Al Amri, Sharahili, Bergwijn, Diaby e Al Shehri (lesionado).

Quando é?