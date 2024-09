Onde assistir a Al Ettifaq x Al Nassr ao vivo, na internet e na TV, escalação, horário e mais do time de Cristiano Ronaldo no Campeonato Saudita 2024/25

Equipes se enfrentam nesta sexta-feira (20), pela 4ª rodada da Saudi Pro League; confira tudo o que você precisa saber

Al Ettifaq e Al Nassr se enfrentam no início da tarde desta sexta-feira (20), às 15h (de Brasília), no Abdullah Al Dabil Stadium, em Damã, pela 4ª rodada do Campeonato Saudita, a Saudi Pro League. A partida terá transmissão ao vivo do Canal GOAT, no YouTube, e do BandSports, na TV fechada, e streaming (veja a programação completa aqui).

O Al Nassr vive um início irregular de nacional e decidiu demitir o técnico Luis Castro, ex-Botafogo, nesta semana. O subtituto já está definido: Stefano Pioli, ex-Milan. O time soma cinco pontos após os primeiros três jogos, com dois empates e uma vitória. Mesmo em 7° lugar, é um dos quatro únicos invictos até aqui. A principal baixa é Cristiano Ronaldo, que não viajou por conta de um mal-estar.

O Al Ettifaq era considerado um dos possíveis candidatos ao topo da tabela no início da temporada passada, mas acabou não conseguindo fazer jus às expectativas. Neste ano, porém, começou da melhor maneira possível - três triunfos em três partidas, em 3° lugar. Agora, os comandados de Steven Gerrard têm seu primeiro grande teste.

Prováveis escalações

Al Ettifaq: Rodak; Otaibi, Al-Khateeb, Madu e Alolayan; Vitinho, Wijnaldum e Fofana; Radif, Dembélé e Gray. Técnico: Steven Gerrard.

Al Nassr: Bento; Al Ghanam, Alawjami, Laporte e Simakan; Brozovic e Al-Khaibari; Mané, Ghareeb e Otávio; Anderson Talisca. Técnico: Stefano Pioli.

Desfalques

Al Etiffaq

Jack Hendry (lesionado).

Al Nassr

Cristiano Ronaldo (mal-estar).

Quando é?