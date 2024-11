Onde assistir a Al Ain x Al Ahli ao vivo, na internet e na TV, escalação, horário e mais do time de Firmino na Champions League asiática 2024/25

Anfitriões buscam recuperação desesperada para avançar, enquanto o Al Ahli mira a quarta vitória seguida na temporada; veja os detalhes

O Al Ain recebe o Al Ahli se enfrentam nesta segunda-feira (25), ás 11h (horário de Brasília), pela quinra rodada da fase de grupos da Champions League Asiática de 2024/25. O jogo será no Estádio Hazza bin Zayed, nos Emirados Árabes Unidos, e terá tranmissão ao vivo do Disney+. (clique aqui e confira a programação diária).

De um lado, o Al Ain vive um momento difícil. O time é o lanterna do Grupo Oeste, com apenas um ponto conquistado no empate contra o Al Saah, em setembro, na primeira rodada. Desde então, a equipe acumulou derrotas, incluindo um revés por 5 a 1 contra o Al Nassr de Cristiano Ronaldo. Com esse panorama, o Al Ain sabe que não pode mais vacilar se quiser se classificar para os playoffs.

Do outro lado, o Al Ahli está em uma posição bem mais confortável. A equipe ocupa a segunda colocação do grupo, com dois pontos, os mesmos do líder Al Hilal. O Al Ahli busca sua quarta vitória seguida, após derrotar o Shorta na última rodada da competição continental e também somar três pontos nos dois compromissos mais recentes no Campeonato Saudita, onde luta para garantir uma vaga no G-3 e se classificar para a próxima edição da competição.

Prováveis escalações

Al Ain: Khalid Eisa; Bandar Al Ahbabi, Kouame Autonne, Khalid Al-Hashemi, Erik Menezes; Matias Palacios, Ahmed Barman; Khalid Al Baloushi, Kodjo Laba, Soufiane Rahimi; Fo Doh Laba.

Al Ahli: Édouard Mendy; Bassam Al-Hurayji, Roger Ibañez, Merih Demiral, Saad Yaslam; Ziyad AlJohani, Alexsander; Gabri Veiga, Riyad Mahrez, Roberto FIrmino; Feras Al-Buraikan.

Desfalques

Al Ain

Sem desfalques confirmados.

Al Ahli

Sem desfalques confirmados

Quando é?