Onde assistir a Al Ahly x Al Ain ao vivo, na internet e na TV, escalação, horário e mais da Copa Intercontinental 2024

Equipes entram em campo nesta terça-feira (29), pela segunda fase da competição; veja como acompanhar na TV e na internet

O Al Ahly, do Egito, recebe o Al Ain, dos Emirados Árabes Unidos, na tarde desta terça-feira (29), às 14h (de Brasília), no Estádio do Cairo, no Egito, pela segunda fase da Copa Intercontinental de 2024, no playoff África, Ásia e Pacífio 2. A partida terá transmissão ao vivo do SporTV, na TV fechada, da CazéTV, no YouTube e no Prime Video, no streaming, e do FIFA+, na internet (veja a programação completa aqui).

Al Ahly e Al Ain se enfrentam em um confronto decisivo que definirá um dos semifinalistas da Copa Intercontinental, o antigo Mundial de Clubes, com partida marcada para o dia 14 de dezembro contra o vencedor do duelo entre o campeão da Libertadores e o Pachuca, representante da Concacaf, agendado para 11 de dezembro. Em um formato reestruturado, o torneio é disputado em cada país do time mandante, com o Real Madrid aguardando diretamente na final, prevista para 18 de dezembro. Mesmo com a criação do Super Mundial de Clubes para 2025, a Fifa manteve o formato anual entre os campeões continentais, implementando mudanças como a entrada do campeão da Champions League direto na decisão e a antecipação do campeão da Libertadores para enfrentar o vencedor da Concacaf.

Prováveis escalações

(C)Getty Images

Al Ahly: El Shenawi; Tawfik, Y. Ibrahim, Rabia, Attiyat Allah; M. Ateya, Koka, Ashour; Mohamed, Ali e El Shahat. Técnico: Marcel Koller.

Al Ain: Essa; Bandar, Kaka, Cardoso, Erik; Nader, Young-Woo, M. Abbas; Kaku, Palacios e Rahimi. Técnico: Hernán Crespo.

Desfalques

Al Ahly

A. Maaloul, Mohamed Hany, Karim Fouad e Khaled Abdel Fattah estão fora.

Al Ain

Sem desfalques confirmados.

Quando é?