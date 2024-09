Onde assistir a Al Ahli x Damac ao vivo, na internet e na TV, escalação, horário e mais do time de Roberto Firmino no Campeonato Saudita 2024/25

Equipes se enfrentam nesta sexta-feira (20) pela quarta rodada da Saudi Pro League; confira os detalhes do confronto

O Al Ahli recebe o Damac no início da tarde desta sexta-feira (20), às 12h55 (de Brasília), no King Abdullah Sports City, em Jedá, pela quarta rodada do Campeonato Saudita 2024/25. A partida terá transmissão ao vivo do Canal GOAT, no YouTube, e do BandSports, na TV fechada e streaming (veja a programação completa aqui).

O Al Ahli entra em campo com um desempenho irregular no início do campeonato, somando uma vitória, um empate e uma derrota nas três primeiras rodadas. Com quatro pontos, a equipe de Roberto Firmino ocupa a nona colocação. No entanto, o time vem embalado por uma vitória recente na Champions League Asiática, onde venceu por 1 a 0 na estreia, o que pode dar confiança para o confronto.

Já o Damac também não vive um bom começo de temporada, acumulando duas derrotas e uma vitória, o que o coloca na 12ª posição com três pontos. A equipe busca recuperação após os tropeços iniciais e tenta melhorar seu desempenho para se afastar das últimas colocações.

Mais artigos abaixo

Quer saber, pelo WhatsApp, quem seu time está contratando? Siga aqui o canal da GOAL sobre mercado da bola!

Prováveis escalações

Al Ahli: Édouard Mendy; Ali Majrashi, Roger Ibañez, Merih Demiral, Abdullah Ammar; Ziyad Al-Johani, Franck Kessié, Riyad Mahrez; Roberto Firmino, Feras Al-Buraikan, Ivan Toney

Damac: Florin Nita; Abdelkader Bedrane, Farouk Chafaï, Nicolae Stanciu, Dhari Al Anazi; Hazzaa Al-Ghamdi, Ayman Fallatah, Habib Diallo; Georges Nkoudou, François Kamano, Ramzi Solan

Desfalques

Al Ahli

Sem desfalques confirmados.

Damac

Sem desfalques confirmados.

Quando é?