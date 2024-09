Onde assistir a Al Ahli x Persepolis ao vivo, na internet e na TV, escalação, horário e mais do time de Firmino na Liga dos Campeões da Ásia 2024/25

Equipes se enfrentam nesta segunda-feira (16), em Jedá, pela primeira rodada da Champions League Asiática; confira os detalhes

Al Ahli e Persepolis se enfrentam nesta segunda-feira (16), às 13h (horário de Brasília), no Prince Abdullah Al-Faisal Stadium, pela primiera rodada da Champions League asiática. A partida terá transmissão ao vivo da ESPN, na TV fechada, e do Disney+, no streaming (confira a programação na íntegra).

O Al Ahli, vice-campeão da Supercopa da Arábia para o Al Hilal, tenta se reerguer após a derrota nos pênaltis. No Campeonato Saudita, a equipe tem mostrado um rendimento irregular, com uma vitória, um empate e uma derrota em três jogos, ocupando a nona colocação. O time saudita volta à Liga dos Campeões após três anos, sendo sua última participação em 2021, quando não conseguiu passar da fase de grupos.

Por outro lado, o Persepolis chega embalado por uma invencibilidade de nove jogos, somando seis vitórias e três empates entre a edição passada do Campeonato Iraniano e a atual. A equipe iraniana busca deixar para trás a eliminação precoce da última edição da Liga dos Campeões, quando foi superada pelo Al Nassr, que garantiu a única vaga do grupo.

Prováveis escalações

Al Ahli: Édouard Mendy, Ali Majrashi, Roger Ibañez, Merih Demiral, Abdullah Ammar, Ziyad Al-Johani, Franck Kessié, Riyad Mahrez, Roberto Firmino, Feras Al-Buraikan, Ivan Toney. Técnico: Matthias Jaissle.

Persepolis: Alexis Guendouz, Hossein Kanaani, Giorgi Gvelesiani, Milad Mohammadi, Ayoub El Amloud, Masoud Rigi, Sina Asadbeigi, Oston Urunov, Farshad Ahmadzadeh, Ali Alipour, Vahid Amiri. Técnico: Juan Carlos Garrido.

Desfalques

Al Ahli

Sem desfalques confirmados.

Persepolis

Sem desfalques confirmados.

Quando é?

Data: segunda-feira, 16 de setembro de 2024

Horário: 15h (de Brasília)