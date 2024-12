Onde assistir a Al Ahli x Esteghlal ao vivo, na internet e na TV, escalação, horário e mais do time de Firmino na Champions League da Ásia 2024/25

Anfitriões querem manter os 100% de aproveitamento na competição, enquanto o Esteghlal tenta se recuperar de uma sequência de jogos negativa

O Al Ahli, da Arábia Saudita, recebe o Esteghlal, da Arábia Saudita, na tarde desta segunda-feira (02), às 13h (de Brasília), no King Abdullah, em Jidá, pela sexta rodada da fase de grupos, no lado Oeste, da Champions League da Ásia de 2024/25. A partida terá transmissão ao vivo do Disney+, no streaming (veja a programação completa aqui).

O Al Ahli chega para o confronto mantendo um desempenho perfeito na Liga dos Campeões asiática, com cinco vitórias em cinco jogos. A última delas foi um triunfo por 2 a 1 fora de casa contra o Al Ain, que consolidou a liderança da equipe no torneio, com 12 gols marcados e apenas 3 sofridos. O time segue com 100% de aproveitamento e está dois pontos à frente do rival Al Hilal, buscando estender sua sequência positiva e continuar na ponta. No último jogo da Saudi Pro League, o Al Ahli venceu por 1 a 0 o Al Wehda, com Mahrez marcando o gol da vitória, e agora mira o próximo desafio continental com confiança.

Já o Esteghlal atravessa um momento delicado na competição, após empatar sem gols com o Pakhtakor em casa na rodada passada. A equipe iraniana ocupa a sétima posição com apenas quatro pontos em cinco jogos, uma sequência preocupante que inclui apenas duas vitórias e um empate nos últimos dez jogos.

Prováveis escalações

Al Ahli: Édouard Mendy; Ali Majrashi, Roger Ibañez, Merih Demiral; Saad Yaslam, Ziyad Al-Johani, Gabri Veiga; Franck Kessié, Riyad Mahrez, Feras Al-Buraikan e Ivan Toney.

Al Esteghlal: Hossein Hosseini; Ramin Rezaeian, Mohammad Moradmand, Raphael Silva, Milad Zakipour, Saman Fallah; Arash Rezavand, Didier Ndong; Blanco Leschuk, Jaloliddin Masharipove Mohammadhossein Eslami

Desfalques

Al Ahli

Sem desfalques confirmados.

Esteghlal

Sem desfalques confirmados.

Quando é?