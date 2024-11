Onde assistir a Al Ahli x Al Shorta ao vivo, na internet e na TV, escalação, horário e mais do time de Firmino na Liga dos Campeões da Ásia 2024/25

Equipes abrem a 4ª rodada do continental, nesta segunda-feira (04); confira como acompanhar e mais informações do jogo

O Al Hilal recebe o Al Shorta nesta segunda-feira (04), às 15h (horário de Brasília), pelo 4ª rodada da Liga dos Campeões da Ásia. A partida acontece no King Abdullah Sports City, em Jedá, e terá transmissão ao vivo do Disney+, no streaming (veja a programação completa aqui).

O Al Ahli começou muito bem no continental, mantendo o 100% de aproveitamento, com três vitórias nos três primeiros jogos no torneio. O time é o 2° colocado do Grupo B, empatado em pontos com o rival Al Hilal, que tem quatro gols a mais de saldo. Uma nova vitória, portanto, alçaria a equipe à liderança da chave, pelo menos momentaneamente.

O Al Shorta, enquanto isso, vive realidade distinta. A equipe soma apenas dois pontos até aqui, consequência de dois empates e um revés neste início de caminhada na Champions asiática. Ainda sem vencer, agora terá um duro embate pela frente.

Mais artigos abaixo

Prováveis escalações

Al Ahli: Al-Sanbi; Majrashi, Hamed e Ibáñez, Yaslam; Kessié e Alasamani; Mahrez, Veiga e al-Buraikan; Toney. Técnico: Matthias Jaissle.

Al Shorta: Al Fadhi; Al Manaa, Bindjeme, Younis e Yahya; Yaseen, Jasim, Moumouni, Youssef e Maowas; Ali. Técnico: Ahmed Salah.

Desfalques

Al Ahli

Abdullah Otayf e Al-Majhad (lesionados).

Al Shorta

Sem desfalques confirmados.

Quando é?