Onde assistir a Al Ahli x Al Shabab ao vivo, na internet e na TV, escalação, horário e mais do time de Roberto Firmino no Campeonato Saudita 2024/25

Equipes entram em campo nesta sexta-feira (10), pela 14ª rodada da competição; veja como acompanhar na TV e na internet

Na volta pós-fim de ano, o Al Ahli recebe o Al Shabab na tarde desta sexta-feira (10), às 14h (de Brasília), no King Abdullah Sports City, em Jidá, pela 14ª rodada do Campeonato Saudita 2024/25. A partida terá transmissão ao vivo do BandSports, na TV fechada, e do Canal GOAT, no YouTube (veja a programação completa aqui).

O Al Ahli, comandado por Matthias Jaissle, busca retomar o caminho das vitórias no Campeonato Saudita após a pausa de fim de ano. A competição foi paralisada antes do Natal, e agora a equipe volta aos gramados ocupando a quinta posição na tabela, com 23 pontos. Atualmente, o Al Ahli está a 13 pontos do líder Al Ittihad e precisa de uma sequência positiva para reduzir a diferença e se manter na briga pelas primeiras posições.

O Al Shabab, por sua vez, enfrenta um momento de transição após uma mudança significativa no comando técnico. O treinador português Vítor Pereira, com passagens por Corinthians e Flamengo, deixou o clube saudita para assumir o Wolverhampton, na Inglaterra. Em seu lugar, os dirigentes sauditas apostaram no experiente técnico turco Fatih Terim, ex-comandante do Galatasaray. Atualmente, o Al Shabab ocupa a sexta posição na tabela, com 22 pontos, apenas um a menos que o Al Ahli, adversário direto na luta pelas primeiras colocações.

Mais artigos abaixo

Prováveis escalações

Getty Images Sport

Al Ahli: Mendy; Majrashi, Demiral, Ibañez, Yaslam; Aijohani, Alexsander; Mahrez, Firmino, Al-Braikan e Toney. Técnico: Matthias Jaissle.

Al Shabab: Al-Mualouf; Al Shaeari, Hoedt, Renan; Thani, Guanca, Al Juwayr, Alsadi; Bonaventura, Podence e Hamdallah. Técnico: Fatih Terim.

Desfalques

Al Ahli

Sem desfalques.

Al Shabab

Seung-Gyu Kim está fdora, enquanto Yannick Carrasco e Fahad Al Muwallad são dúvidas.

Quando é?